Спортсмен года Йоханнес Эрм: я хоть и стою здесь и на стадионе один, но это не сольное шоу

«Дамы и господа, уважаемые мальчики, девочки и президенты», – речь Эрм начал со своей, ставшей знаменитой на июньском чемпионате Европы, фразы.

«Для меня большая честь находиться среди таких конкурентов, как Янек Ыйглане и Крегор Цирк, которые были моими соседями по комнате на Олимпиаде. Я нашел с Янеком много общего: у нас обоих на полу валялось по десять пар обуви. У Крегора – шапочка для плавания, очки и две пары плавок. Почему вторая пара – до сих пор не знаю, – продолжил он с улыбкой, после чего достал из кармана листок бумаги. - Я подготовил небольшую шпаргалку, боялся, что иначе запутаюсь в словах».

«Спортсмен года 2024 – это действительно большая честь. Каждый год в конце года я приходил сюда, в концертный зал Alexela, и думал: однажды этот титул будет моим. Путь был долгим: сначала я сидел в задних рядах, потом в середине, а теперь – совсем впереди, и даже вышел на сцену».

Я хоть и стою здесь и на стадионе один, но это не сольное шоу. Благодарю всех спонсоров и сторонников, особенно Kaamos. Спасибо, Кайдо Йыэлехту, за то, что веришь в меня, вкладываешься в меня и позволяешь мне гнаться за мечтами.