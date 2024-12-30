Спортсмен года Йоханнес Эрм: я хоть и стою здесь и на стадионе один, но это не сольное шоу

Друзья и товарищи, спасибо, что поддерживаете меня. Дразните, мотивируете. Иногда шутите и веселите. Что приходите на соревнования, болеете за меня, а некоторые даже соревнуются вместе со мной. Всё это невероятно ценно для меня.
Ристо Ямнес, мой физиотерапевт, волшебник восстановления, механик тела. Как ты всегда умудряешься спасти меня в любой ситуации? Я не знаю, и думаю, ты сам этого не знаешь. Как ты держишь меня в целости, хотя мы оба знаем, что в этом пазле уже несколько лет не хватает деталей. Ты мой супергерой, спасибо тебе!
Мои тренеры: Аллан Элеранд, Уно Ойанд, Магнус Кырт, Виктор Саарон, Марекс Арентс... эх, наверное, заниматься одним видом спорта было бы проще. Большое спасибо за то, что формируете мою технику, тело и разум.
И Холгер Пеэл. Мой главный тренер, дирижер, босс. От всего сердца благодарю тебя – ты вселил в меня столько веры в себя. Без тебя я бы не смог мыслить так масштабно. Спасибо тебе, Холгер!
И все болельщики – за ваши сопереживания и эмоции. Это демонстрирует, что вся эта работа того стоит. Спасибо вам!»
В Эстонии спортсменов года выбирают уже 93 года. В 2023 году звание спортсмена года получил десятиборец Карел Тилга. Рекорд по количеству титулов подряд принадлежит велосипедисту Ааво Пиккуусу – он был признан спортсменом года пять раз с 1974 по 1978 год.