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Спортсмен года Йоханнес Эрм: я хоть и стою здесь и на стадионе один, но это не сольное шоу

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Йоханнес Эрм.
Йоханнес Эрм. Фото: Konstantin Sednev

Спортсменом года Эстонии стал легкоатлет Йоханнес Эрм.

В этом году Эрм поднялся на пьедестал дважды: в марте он завоевал бронзу в семиборье на чемпионате мира в помещении, а в июне стал чемпионом Европы в десятиборье. Кроме того, он занял шестое место на Олимпиаде в Париже.

«Дамы и господа, уважаемые мальчики, девочки и президенты», – речь Эрм начал со своей, ставшей знаменитой на июньском чемпионате Европы, фразы.

«Для меня большая честь находиться среди таких конкурентов, как Янек Ыйглане и Крегор Цирк, которые были моими соседями по комнате на Олимпиаде. Я нашел с Янеком много общего: у нас обоих на полу валялось по десять пар обуви. У Крегора – шапочка для плавания, очки и две пары плавок. Почему вторая пара – до сих пор не знаю, – продолжил он с улыбкой, после чего достал из кармана листок бумаги. - Я подготовил небольшую шпаргалку, боялся, что иначе запутаюсь в словах».

«Спортсмен года 2024 – это действительно большая честь. Каждый год в конце года я приходил сюда, в концертный зал Alexela, и думал: однажды этот титул будет моим. Путь был долгим: сначала я сидел в задних рядах, потом в середине, а теперь – совсем впереди, и даже вышел на сцену».

Я хоть и стою здесь и на стадионе один, но это не сольное шоу. Благодарю всех спонсоров и сторонников, особенно Kaamos. Спасибо, Кайдо Йыэлехту, за то, что веришь в меня, вкладываешься в меня и позволяешь мне гнаться за мечтами.

Мама и папа – вы мои самые большие примеры для подражания. Вы всегда меня поддерживали – физически, эмоционально, финансово и даже генетически. Без вас меня бы просто не было.

Друзья и товарищи, спасибо, что поддерживаете меня. Дразните, мотивируете. Иногда шутите и веселите. Что приходите на соревнования, болеете за меня, а некоторые даже соревнуются вместе со мной. Всё это невероятно ценно для меня.

Ристо Ямнес, мой физиотерапевт, волшебник восстановления, механик тела. Как ты всегда умудряешься спасти меня в любой ситуации? Я не знаю, и думаю, ты сам этого не знаешь. Как ты держишь меня в целости, хотя мы оба знаем, что в этом пазле уже несколько лет не хватает деталей. Ты мой супергерой, спасибо тебе!

Мои тренеры: Аллан Элеранд, Уно Ойанд, Магнус Кырт, Виктор Саарон, Марекс Арентс... эх, наверное, заниматься одним видом спорта было бы проще. Большое спасибо за то, что формируете мою технику, тело и разум.

И Холгер Пеэл. Мой главный тренер, дирижер, босс. От всего сердца благодарю тебя – ты вселил в меня столько веры в себя. Без тебя я бы не смог мыслить так масштабно. Спасибо тебе, Холгер!

​И все болельщики – за ваши сопереживания и эмоции. Это демонстрирует, что вся эта работа того стоит. Спасибо вам!»

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В Эстонии спортсменов года выбирают уже 93 года. В 2023 году звание спортсмена года получил десятиборец Карел Тилга. Рекорд по количеству титулов подряд принадлежит велосипедисту Ааво Пиккуусу – он был признан спортсменом года пять раз с 1974 по 1978 год.

Спортсмен года был определен по итогам голосования зрителей, спортивных журналистов и спортивных организаций. В этом году в тройку номинантов вошли:

Йоханнес Эрм, десятиборье

У Йоханнеса Эрма за плечами выдающийся год. Сначала он завоевал бронзовую медаль в семиборье на чемпионате мира в помещении. В июне Эрм стал чемпионом Европы с результатом 8764 очка – это второй лучший результат в истории Эстонии. В начале августа он занял шестое место на Олимпийских играх (8569 очков). Яркий сезон он завершил в Талансе, показав второй результат в карьере – 8589 очков, что позволило ему закрепить победу в многоборной серии Всемирной легкоатлетической ассоциации (WA).

Янек Ыйглане, десятиборье

Десятиборец Янек Ыйглане доказал на Олимпиаде в Париже, что для ярких положительных эмоций в спорте не обязательно завоевывать медаль. Даже несмотря на травму колена, Ыйглане поднялся с 15-го места после первого дня на пятое, установив личный рекорд – 8572 очка. В прыжке с шестом эстонец сумел заставить притихнуть как зрителей на стадионе Stade de France, так и миллионы телезрителей, за что был признан любимцем года среди поклонников легкой атлетики.

Крегор Цирк, плавание

Где бы ни плыл Крегор Цирк, он все равно выйдет в финал. На Олимпиаде в Париже Цирк улучшил рекорд Эстонии на дистанции 200 метров баттерфляем сразу на 1,26 секунды и с результатом 1.54,22 вышел в финал пятым. На этой же позиции он держался за 50 метров до финиша, но завершил заплыв седьмым. Кроме того, Цирк успешно выступал на этапах Кубка мира, восемь раз попадая в топ-6. На чемпионате мира в 25-метровом бассейне он занял шестое место на дистанции 200 метров баттерфляем.

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