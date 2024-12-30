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Вооружение Сил обороны Эстонии существенно отличается от вооружения Латвии и Литвы. Опасно ли это?

Перевод: Ева Ойжинская
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В сотрудничестве стран Балтии в сфере обороны в последнее время наблюдаются и положительные сдвиги. Например, Эстония вместе с Латвией закупает системы противовоздушной обороны средней дальности Iris-T SLM. Литва не принимала участия в закупке, поскольку на ее территории уже используется система NASAMS.
В сотрудничестве стран Балтии в сфере обороны в последнее время наблюдаются и положительные сдвиги. Например, Эстония вместе с Латвией закупает системы противовоздушной обороны средней дальности Iris-T SLM. Литва не принимала участия в закупке, поскольку на ее территории уже используется система NASAMS. Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Scanpix

Страны Балтии десятилетиями закупали вооружение по отдельности, выбирая системы, которые могут быть несовместимы с техникой соседей. Это, однако, исключает возможность поддержки друг друга, например, боеприпасами в случае необходимости.

Эстонские военные эксперты считают, что союзникам было бы полезно использовать максимально схожие системы вооружения, однако отсутствие такой унификации не считается непреодолимой проблемой.

На прошлой неделе литовский полковник запаса Вайдотас Малинионис в интервью ERR отметил, что страны Балтии обычно закупают вооружение самостоятельно, каждая по своим планам. По его словам, это усложняет координацию и взаимопомощь в кризисных ситуациях.

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