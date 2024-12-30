Страны Балтии десятилетиями закупали вооружение по отдельности, выбирая системы, которые могут быть несовместимы с техникой соседей. Это, однако, исключает возможность поддержки друг друга, например, боеприпасами в случае необходимости.
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Вооружение Сил обороны Эстонии существенно отличается от вооружения Латвии и Литвы. Опасно ли это?
Эстонские военные эксперты считают, что союзникам было бы полезно использовать максимально схожие системы вооружения, однако отсутствие такой унификации не считается непреодолимой проблемой.