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Цены растут: для получения новых ИД-карты и паспорта придется раскошелиться

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Фото статьи
Фото: Elmo Riig

С 1 января вырастут госпошлины за оформление ИД-карты и паспорта гражданина Эстонии, сообщается на сайте Департамента полиции и погранохраны. Новые цены распространяются как на обычные, так и на ускоренные ходатайства, а также на совместные заказы ИД-карты и паспорта.

В этом году стоимость подачи ходатайства на получение ИД-карты варьируется в зависимости от возраста и статуса заявителя. С 15 лет цена ИД-карты в пункте обслуживания составляет 30 евро, в самообслуживании - 20 евро и в зарубежном представительстве - 55 евро. Для тех, кому до 15 лет, кто получает эстонскую пенсию по старости и у кого средний, тяжелый или глубокий недостаток здоровья цена ниже: в пункте обслуживания - 10 евро, в самообслуживании - 7 евро и в зарубежном представительстве - 10 евро.

Подача ходатайство о получении ИД-карты в срочном порядке стоит 45 евро как в пункте обслуживания, так и в самообслуживании. Однако если нужно заказать только новые ПИН-коды, в пункте обслуживания это стоит 5 евро, в зарубежном представительстве - 20 евро.

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