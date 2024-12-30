Цены растут: на получение новых ИД-карты и паспорта придется раскошелиться

В этом году стоимость подачи ходатайства на получение ИД-карты варьируется в зависимости от возраста и статуса заявителя. С 15 лет цена ИД-карты в пункте обслуживания составляет 30 евро, в самообслуживании - 20 евро и в зарубежном представительстве - 55 евро. Для детей младше 15 лет, получающих эстонскую пенсию по старости и имеющих средний, тяжелый или глубокий недостаток здоровья цена ниже: в пункте обслуживания - 10 евро, в самообслуживании - 7 евро и в зарубежном представительстве - 10 евро.