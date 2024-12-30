Названы имена лучших параспортсменов года

Юурсалу заняла десятое место в триатлоне на Паралимпийских играх в Париже, а Топкин занял седьмое место на дистанции 50 м на спине. Кроме того, Топкин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы на той же дистанции.

В женской категории наряду с Юурсалу номинировались пловчихи Сусанна Кауль и Кейра Раттур, а в мужской, кроме Топкина, также Эгерт Йыэсаар и Танель Виснап.

На торжественном вечере Эстонского паралимпийского комитета тренером года была названа Кайре Индриксон, работающая с Топкиным. По результатам голосования, в номинацию также попали тренер пловца Яна Йоонаса Вийрпуу - Бренда Тильк и Март Ольман - тренер метателя диска Эгерта Йыэсаара.

Командой года была выбрана смешанная пара по керлингу на колясках Кятлин Рийдебах – Майт Матас, занявшая восьмое место на чемпионате мира, проходившем в Южной Корее. В номинации на титул была также представлена команда по спортивному ориентированию для глухих, состоящая из Ийви Варе, Мартина Вильясаара, Вайко Варе и Мерике Мяндсоо.

В категории юниоров спортсменом года был выбран Ринат Раисп, занявший седьмое место в беге на 110 м с барьерами и восьмое в беге на 400 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике среди глухих. Спортсменкой года среди девушек стала пловчиха Кейра Раттур, завоевавшая две золотые и одну бронзовую медали в брассе на чемпионате мира DSISO.

Титула любимца публики по результатам голосования удостоен легкоатлет Танель Виснап.