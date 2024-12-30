Министр иностранных дел России заявил, что не намерен участвовать во втором заседании мирной конференции, которая проводится по инициативе Украины, поскольку там планируется предъявить России ультиматум. Президент России в рамках «прямой линии» ранее заявил, что Украина не отказалась от планов по восстановлению своей территориальной целостности в границах 1991 года. По мнению России, восстановление конституционных и международно признанных границ Украины является ультиматумом.

При этом сам глава внешнеполитического ведомства России кратко пояснил, как заявления словацкого министра обороны (и ряда других политиков) поддерживают цели России как на тактическом, так и на стратегическом уровне.

Напряжение между Баку и Москвой

Президент Азербайджана официально заявил, что пассажирский самолет Баку-Грозный был сбит ударом с земли. Президент подчеркнул, что хотя самолет был сбит не намеренно, факт подбития следует публично признать и извиниться перед Азербайджаном, тем более что Россия считает Азербайджан дружественной страной.

Президент добавил, что, к сожалению, в первые дни после трагедии он слышал от России лишь невнятные версии произошедшего. Это заявление показывает, что лидер Азербайджана не считает извинения, высказанные Россией, достаточными, при этом он высказался в достаточно грубой форме в адрес руководства России. Из-за недовольства Азербайджана президент России вчера снова позвонил президенту Алиеву. Содержание звонка на первых порах не разглашалось.