Российская армия продолжает атаковать украинское мирное население с применением ударных беспилотников в районах, прилегающих к линии фронта и государственной границе. В Херсонской области был подбит автомобиль, в результате чего погиб один человек. В Николаевской области в результате аналогичной атаки пострадали три человека, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Украинские атаки оказали сдерживающее влияние на военную активность России
За последнюю неделю количество иранских беспилотников, используемых российской армией в ночных атаках, резко сократилось. Первоначально можно сделать вывод, что украинские нападения на российскую территорию имеют видимый эффект. Посмотрим, что будет происходить в будущем.
Министр обороны Словакии заявил, что Украина должна отказаться от своих территорий в пользу России. Он подчеркнул, что в интересах Словакии добиться быстрого прекращения огня, за которым последуют мирные переговоры.
Похоже, что правительство Словакии каким-то образом пытается заявить о том, что оно является частью мирного процесса. Остается неясным, на каких предположениях эти заявления основываются. Предложения уступить территории Украине во имя мира на практике означают предварительную работу в пользу позиции России.
Такое решение в конечном итоге устроило бы Россию, особенно если оно будет закреплено в виде перемирия, а мирные переговоры затянутся на годы; тогда будет оказываться постоянное новое давление на Украину и тем самым будет исключаться какое-либо нормальное внутреннее развитие в Украине и интеграция страны в Европу.
У России всегда будет возможность снова начать военные действия с гораздо более выгодных для нее позиций, чем в 2022 году. На данный момент предложения уступить территории Украине ради мира являются наиболее полезными для России, поскольку позволяют России легитимизировать свои совершенно незаконные требования к Украине и последовательно повторять тот же ультиматум, что и в начале боевых действий.
Министр иностранных дел России заявил, что не намерен участвовать во втором заседании мирной конференции, которая проводится по инициативе Украины, поскольку там планируется предъявить России ультиматум. Президент России в рамках «прямой линии» ранее заявил, что Украина не отказалась от планов по восстановлению своей территориальной целостности в границах 1991 года. По мнению России, восстановление конституционных и международно признанных границ Украины является ультиматумом.
При этом сам глава внешнеполитического ведомства России кратко пояснил, как заявления словацкого министра обороны (и ряда других политиков) поддерживают цели России как на тактическом, так и на стратегическом уровне.
Напряжение между Баку и Москвой
Президент Азербайджана официально заявил, что пассажирский самолет Баку-Грозный был сбит ударом с земли. Президент подчеркнул, что хотя самолет был сбит не намеренно, факт подбития следует публично признать и извиниться перед Азербайджаном, тем более что Россия считает Азербайджан дружественной страной.
Президент добавил, что, к сожалению, в первые дни после трагедии он слышал от России лишь невнятные версии произошедшего. Это заявление показывает, что лидер Азербайджана не считает извинения, высказанные Россией, достаточными, при этом он высказался в достаточно грубой форме в адрес руководства России. Из-за недовольства Азербайджана президент России вчера снова позвонил президенту Алиеву. Содержание звонка на первых порах не разглашалось.
В то же время внутренние пропагандистские каналы России до сих пор пытаются создавать информационный поток о том, что в нападении на азербайджанский самолет виновата Украина. При этом даже на форумах при этих каналах пишущие комментаторы не отрицают, что роковой выстрел все же был произведен из зенитки российской армии. В российских соцсетях появилась информация о том, что сбивший самолет ЗРК «Панцирь» вывезли из Чечни, что является первым шагом в сокрытии имен военнослужащих, совершивших выстрел.
Российские СМИ сообщили, что в Курской области сдался летчик украинской армии. Судя по всему, это абсурдно сфабрикованный фейк, который был быстро опровергнут украинской армией. Единственная цель публикации этого глупого текста, похоже, состоит в том, чтобы замять преступления, совершенные ПВО российской армии, и отвлечь внимание. Согласно российской пропагандистской практике, новые новости должны создаваться в том же районе, где произошел провал.
Ситуация на поле боя
На фронтах атаки российской армии оставались на том же уровне, что и предыдущие два-три дня. Активность тактической авиации армии вчера была очень низкой.
В направлении Курска атаки армии РФ вновь активизировались. Пока нет информации, что это принесло бы россиянам успех.
На направлении Харькова крупных боев не было, позиционная война там продолжается.
В направлении Купянска активность атак российской армии была ниже обычного. Нападения на город Лиман были активными, но прошли без существенных результатов. На Северском направлении продолжаются менее напряженные позиционные бои.
Активные атаки российской армии продолжаются второй день в районе Бахмута. Нападения происходят в основном в городе Часов Яр и его окрестностях. Пока результатов нет. В городе Торецк продолжаются локальные городские бои.
Покровск является основным направлением наступления армии РФ, и темпы наступления остаются высокими. Российская армия не добилась очень существенного прогресса, но в некоторых пунктах ей удалось незначительно улучшить свои позиции.
В последние дни потери РФ в личном составе оказались самыми высокими за все время наступления на этом направлении с начала года.
Также идет активное наступление к юго-западу от Донецка. На этом участке силам агрессора также удалось добиться незначительных позиционных улучшений.
При этом российские части бездействовали на Южном фронте. В районе островов Днепра интенсивность атак российских подразделений также снизилась.