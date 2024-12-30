Качество медалей парижской Олимпиады оставляет желать лучшего: спортсмены показали, в каком состоянии их награды

Так, французский пловец Клеман Секки заявил, что его медаль облезла и стала похожа на крокодиловую кожу.

Его коллега Йоанн Ндойе-Бруар сказал, что его медали на вид сто лет.

😭😭 Paris 1924 pic.twitter.com/WzfoV3ECQt — Yohann Ndoye Brouard (@yohann_2911) December 28, 2024

Секки и Ндойе-Бруар выиграли бронзу в комбинированной эстафете 4×100 м.

Их награды действительно выглядят не лучшим образом: облезшее напыление, царапины. Стоит заметить, что в составе медалей имеются и частички Эйфелевой башни, что иронично обыграл в своем комментарии Ндое-Бруар.

Он опубликовал в своей соцсети пост с изображением награды и подписал его: «Париж 1924».

На качество бронзовых наград сразу после ОИ пожаловались американские спортсмены — скейтбордист Найджа Хьюстон, рапирист Ник Иткин и регбистка Илона Махер.

Дизайн олимпийских медалей разработал ювелирный дом Chaumet, а изготовил награды французский монетный двор. Всего было изготовлено 5084 награды, в центр каждой из них поместили шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни.