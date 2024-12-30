Когда Euribor снизится? Три ответа на вопросы, которые интересуют жителей Эстонии

Вашу позицию на переговорах можно дополнительно усилить, получив другие предложения для сравнения. «Для этого вам следует подать ходатайство о рефинансировании жилищного кредита во все банки, которые его предоставляют, и узнать, готовы ли они в нынешней рыночной ситуации предложить лучшие условия клиенту с вашим профилем, - рекомендует Пехтер. - Если вам удастся получить более выгодную процентную ставку от какого-либо банка, вы можете предложить такую же вашему банку. Если ваш банк ответит, что готов дополнительно снизить процентную маржу, это здорово. Если нет, то рефинансирование тоже является хорошим вариантом».

В случае рефинансирования, вы также можете сделать выбор: оставить срок погашения жилищного кредита без изменений, после чего ежемесячный платеж немного уменьшится благодаря более низким банковским процентам, или предпочесть другой вариант - продлить срок жилищного кредита, тогда платеж по кредиту еще больше уменьшится, но это также означает, что кредит придется дольше выплачивать.

Какой вариант выбрать, зависит в первую очередь от перспектив инфляционной среды в следующие десятилетия (чем выше ожидаемая инфляция, тем выгоднее брать кредит, и тем выгоднее погасить кредит как можно позже), и от того, что планируется делать с оставшимися деньгами.

3. Когда Euribor снизится?

«Делать предсказания – занятие неблагодарное, но есть все признаки того, что в 2025 году Euribor снизится, причем значительно. На данный момент кривые Euribor SONIA показывают, что к декабрю 2025 года ожидаемый уровень Euribor составит около 1,95 процента, - говорит Пехтер. - Моя интуиция говорит, что Euribor в конце следующего года может быть около двух процентов, но есть аналитики, которые ожидают и более низких значений».

В любом случае, это очень хорошая новость для всех, у кого есть жилищный кредит. «Если сегодня Euribor составляет около 2,85 процента, а через год будет равен двум процентам, то, к примеру, в случае, если по кредиту осталось выплатить 200 000 евро, а срок погашения кредита 20 лет и банковская маржа 1,6 процента, ежемесячный платеж по жилищному кредиту уменьшится, примерно на сто евро. Учитывая налоговые изменения, грядущие в 2025 году, такое уменьшение платежа точно будет очень кстати!»