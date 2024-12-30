Исследование: многие жители Эстонии считают, что их финансовое положение будет только ухудшаться

По данным исследования банка Citadele, составлять бюджет чаще планируют женщины, тогда как мужчины не видят в этом необходимости.

Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что банк с помощью опроса хотел выяснить у жителей Эстонии, Латвии и Литвы, как именно они планируют свои финансы и составляют ли общие планы на предстоящий год.

«Лишь 5% жителей Эстонии отметили, что у них уже есть детальный бюджет на 2025 год. Еще 42% заявили, что у них есть определенные идеи или планы создать более точный бюджет. Однако почти половина – целых 49% – ответили, что у них такого плана нет, и они не видят в нем необходимости», - отметила Хакиайнен.

«Среди базовых знаний и навыков финансовой грамотности составление бюджета и контроль над своими финансами всегда находятся на первом месте. Поэтому важно хотя бы в общих чертах понимать, каким будет финансовое положение семьи в следующем году. Это поможет избежать неожиданных ситуаций», - пояснила Хакиайнен.

Она добавила, что наличие бюджета особенно важно, если заранее известно о предстоящих крупных расходах или если финансовое положение, скорее всего, ухудшится. Например, в недавнем опросе Citadele 41% жителей Эстонии отметили, что в течение следующих 12 месяцев их финансовая ситуация скорее ухудшится, и лишь 14% считают, что она улучшится.