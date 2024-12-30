Почти половина жителей Эстонии (49%) полагают, что им не нужно составлять бюджет на следующий год. В то же время 41% считают, что их финансовая ситуация в течение года скорее ухудшится.
Исследование: многие жители Эстонии считают, что их финансовое положение будет только ухудшаться
По данным исследования банка Citadele, составлять бюджет чаще планируют женщины, тогда как мужчины не видят в этом необходимости.
Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что банк с помощью опроса хотел выяснить у жителей Эстонии, Латвии и Литвы, как именно они планируют свои финансы и составляют ли общие планы на предстоящий год.
«Лишь 5% жителей Эстонии отметили, что у них уже есть детальный бюджет на 2025 год. Еще 42% заявили, что у них есть определенные идеи или планы создать более точный бюджет. Однако почти половина – целых 49% – ответили, что у них такого плана нет, и они не видят в нем необходимости», - отметила Хакиайнен.
«Среди базовых знаний и навыков финансовой грамотности составление бюджета и контроль над своими финансами всегда находятся на первом месте. Поэтому важно хотя бы в общих чертах понимать, каким будет финансовое положение семьи в следующем году. Это поможет избежать неожиданных ситуаций», - пояснила Хакиайнен.
Она добавила, что наличие бюджета особенно важно, если заранее известно о предстоящих крупных расходах или если финансовое положение, скорее всего, ухудшится. Например, в недавнем опросе Citadele 41% жителей Эстонии отметили, что в течение следующих 12 месяцев их финансовая ситуация скорее ухудшится, и лишь 14% считают, что она улучшится.
По словам Хакиайнен, даже достаточно общий бюджет позволяет лучше понять свои доходы, расходы и сбережения: «Для начала можно в течение месяца отслеживать свои расходы, чтобы понять, куда именно уходят деньги. После этого неплохо создать бюджет, который будет соответствовать вашим потребностям, и определить, на чем можно сэкономить. Если сразу составить слишком строгий бюджет, велика вероятность, что человек просто перестанет его придерживаться. Поэтому стоит начинать с небольших шагов».
Опрос Citadele также показал, что бюджет на 2025 год чаще составляют женщины, в то время как мужчины рассчитывают справляться без него. Если среди мужчин 56% отметили, что им не нужен бюджет, то среди женщин этот показатель составляет 42%.
Сравнение жителей Эстонии, Латвии и Литвы показало, что именно эстонцы чаще всего игнорируют составление бюджета. В Эстонии бюджет не планируют составлять 49% респондентов, в Латвии – 32%, а в Литве – 26%. Кроме того, 9% латвийцев заявили, что у них уже есть бюджет на 2025 год, в Литве этот показатель составил 8%, а в Эстонии – всего 5%.
Заказанный банком Citadele экспресс-опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в трех странах Балтии. Участие в нем приняли 1500 человек.