Эстония известна всему миру достижениями в сфере электронного правительства. Она помогает и другим странам преуспеть в цифровой трансформации. При этом в последнее время Украина не только перенимает технические решения Эстонии, но и становится партнером в новых разработках, о чем подробно рассказывает Дмитрий Хуткий.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Эстония и Украина – партнеры по цифровой трансформации
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Эстония помогает Украине развивать цифровое правительство более 10 лет - начиная минимум с 2014 года. За это время Академия э-управления (частный центр передового опыта, со-основанный правительством Эстонии) совместно с международными партнерами провела тренинги для украинских госслужащих и гражданского сообщества, помогла Украине адаптировать эстонский Х-путь и внедрить системы обмена информацией Трембита и Вулык, а также более 50 электронных услуг.
Также с 2021 года Эстонский центр международного развития (государственное учреждение, основанное правительством Эстонии для лучшего внедрения политики Министерства иностранных дел) вместе с эстонскими партнерами способствовал преподаванию информационных технологий в высшем образовании и присоединению Украины к трансграничным цифровым услугам Европейского cоюза в сфере здравоохранения. Эти и другие инициативы дали мощный толчок развитию электронного управления в Украине.
Эстония развивает электронную демократию в Украине
Кроме электронного управления, Эстония также помогает развивать электронную демократию в Украине. В частности, Академия э-управления провела исследование и предоставила рекомендации по развитию электронного участия граждан в общественно-политической жизни Украины, а также помогала украинским лидерам развивать цифровые навыки уязвимых категорий населения и таким образом повысить их общественную активность.
А Эстонский центр международного развития профинансировал проект Тартуского университета по изучению и развитию электронной демократии и инновативного управления в Днепропетровской области Украины. Весомым результатом этого проекта стал бесплатный онлайн-курс «Ты руководишь: принципы электронного управления», который проходят сотни украинских студентов, преподавателей, госслужащих и общественных активистов_ и применяют в своей деятельности.
Украина добилась выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации
В результате международной поддержки, особенно Эстонии, и собственных национальных инициатив, Украина тоже стала одним из мировых лидеров цифровой трансформации. По данным Исследования электронного правительства Организации Объединенных Наций 2024 года, Украина является лидером Восточной Европы по развитию э-управления и входит в топ-5 стран мира по развитию онлайн-услуг (при этом Эстония находится на 3-м месте в мире).
Более того, согласно Отчету о зрелости открытых данных 2024 года, Украина входила в топ-3 стран Европы по уровню развития открытых данных и благодаря этому является законодателем моды в этой сфере.
Эстония тоже остается законодателем моды открытых данных, но находится на 7-м месте в Европе. И наиболее впечатляющим результатом является то, что по данным Исследования электронного правительства Организации Объединенных Наций 2024 года, Украина заняла первое место в мире по уровню электронного участия.
Украина получила международное признание цифровых реформ
Эти достижения отмечены рядом международных наград. В частности, система государственных закупок Prozorro в 2016 году получила премию «Открытое правительство», а в 2017 году была признана передовой практикой Всемирного банка по закупкам. Гражданская инициатива контроля общественности за государственными закупками «Dozorro» в 2018 году была названа «звездной реформой» партнерства «Открытое правительство».
Система аренды и продажи государственного имущества Prozorro.Sale в 2021 году получила премию «Влияние «Открытого правительства» в Европе». Украинская система электронных услуг «Дия» в 2020 году была награждена Red Dot Design Award, а в 2022 году - отмечена двумя наградами D&AD Awards.
Украина сотрудничала с Эстонией для разработки мобильного приложения электронного управления
Интересно, что на базе украинской системы «Дия» было разработано эстонское мобильное приложение для документооборота mRiik. Однако, теперь эстонцы пересматривают план использовать украинскую «Дию» и создают собственный аналог mRiik с нуля. Как сообщается, эстонцы решили разрабатывать собственное приложение, чтобы национальное мобильное приложение опиралось на уже функционирующие эстонские решения электронного государства.
Эстония помогает Украине укреплять кибербезопасность
Эстония существенно помогает Украине повышать кибербезопасность. Так, Академия э-управления - при поддержке международных партнеров - помогает Украине разработать национальные стратегии и механизмы обеспечения кибербезопасности, обучить специалистов, проводить учения по выявлению киберугроз.
А Эстонский центр международного развития совместно с эстонскими партнерами проводит серию кампаний повышения осведомленности на основе сценарных симуляций, а также тренингов развития навыков для госслужащих, и внедряет платформу кибер-гигиены для использования на украинских энергостанциях.
Усиление кибербезопасности - общее дело Эстонии, Украины и Европы в целом
Характерно, что в 2022 году Украина стала страной-участником Центра сотрудничества НАТО в области киберзащиты. Этот центр был создан в Таллинне в 2008 году как реакция на кибератаки 2007 года в контексте противостояния с Россией. Центр является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром для прикладных исследований, анализа, обмена информацией, а также обучении и учениях в области киберзащиты.
Эстония сотрудничает в сфере кибербезопасности с Украиной и Грузией, преимущественно в форме подготовки персонала, технических консультациях и предоставлении оборудования. Учитывая регулярные кибератаки России на Украину, украинский опыт их выявления и предотвращения может быть полезен и для Эстонии, и для других европейских стран.
Сотрудничество эстонцев с украинцами становится все более плотным
Интересно, что эстонско-украинские инициативы в сферах цифрового управления и демократии становятся более интенсивными. Например, проект по обучению тренеров цифровых навыков DRIVE в Украине стал основой для похожего проекта DEUCE по обучению цифровых послов для формирования цифровых навыков среди украинцев в Эстонии.
То есть, модель, которая доказала свою успешность в Украине, отлично пригодилась для украинцев в Эстонии. Более того, собственно Академия э-управления имеет собственный офис и команду в Украине, где над цифровой трансформацией совместно вместе с украинцами работают эстонцы. И наоборот, в эстонском офисе организации, где преимущественно эстонцы, также работают украинцы.
Похожая закономерность наблюдается в проектах Украинского центра Тартуского университета по развитию цифровой демократии в Днепропетровской области и IMPACT Zhytomyr (совместно с CIVITTA). Эстонцы и украинцы, которые работают в Тартуском университете в Эстонии, вместе помогают развивать местное самоуправление, демократию и евроинтеграцию для Украины.
При этом исследования лучших практик цифровой демократии Эстонии становятся источником вдохновения для Украины, и наоборот - украинские цифровые инновации воодушевляют эстонские.
Таким образом, команды, проекты и достижения эстонцев и украинцев становятся все более взаимосвязанными и взаимовыгодными.