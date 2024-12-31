ОТ ПОЛИТОЛОГА Эстония и Украина – партнеры по цифровой трансформации

Украина добилась выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации

В результате международной поддержки, особенно Эстонии, и собственных национальных инициатив, Украина тоже стала одним из мировых лидеров цифровой трансформации. По данным Исследования электронного правительства Организации Объединенных Наций 2024 года, Украина является лидером Восточной Европы по развитию э-управления и входит в топ-5 стран мира по развитию онлайн-услуг (при этом Эстония находится на 3-м месте в мире).

Более того, согласно Отчету о зрелости открытых данных 2024 года, Украина входила в топ-3 стран Европы по уровню развития открытых данных и благодаря этому является законодателем моды в этой сфере.

Эстония тоже остается законодателем моды открытых данных, но находится на 7-м месте в Европе. И наиболее впечатляющим результатом является то, что по данным Исследования электронного правительства Организации Объединенных Наций 2024 года, Украина заняла первое место в мире по уровню электронного участия.

Украина получила международное признание цифровых реформ

Эти достижения отмечены рядом международных наград. В частности, система государственных закупок Prozorro в 2016 году получила премию «Открытое правительство», а в 2017 году была признана передовой практикой Всемирного банка по закупкам. Гражданская инициатива контроля общественности за государственными закупками «Dozorro» в 2018 году была названа «звездной реформой» партнерства «Открытое правительство».