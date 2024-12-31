Как и где встретить Новый год в Ида-Вирумаа?

Нарва

В этот раз Нарва по традиции встретит Новый год на Петровской площади. Гостей ждет музыка, танцы, конкурсы и многое другое.

С 18:00 до 20:00 для детей пройдет шоу «DJ Bear и друзья зовут веселиться!», игры и конкурсы.

С 20:00 до 23:00 - музыкальная программа.

С 23:00 начнутся выступления Владимира Чердакова, Кирилла Адылина и Давида Попова. Развлекать публику будут ведущая Антонина Латту и DJ Työmik Bassofsky.

Ровно в полночь жителей города ждет салют! Последний раз салют в Нарве был в 2021 году.

Елка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Силламяэ

В Силламяэ Новый год начнется в час ночи у городской елки около Дома культуры. Всех желающих ждет фейерверк ровно в 1:00 и после - дискотека от DJ Juri Gusev!

Йыхви

В Йыхви на Музыкальной площади состоится Видеодиско! Музыку будут ставить DJ MÖLS и DJ FADE. Празднование начнется в 23:30 и продлится до двух часов ночи.

А уже в 13:00 на следующий день состоится Новогодний забег на 5 километров - для всех, кто захочет начать свой новый год по-новому! Старт у Jaama 6.

Кохтла-Ярве

Жителей Кохтла-Ярве порадуют фейерверком! Он будет в районе Ярве (у площади Вирула), начало в 00:30 1 января 2025 года.

Также будет фейерверк и в районе Ахтме, по адресу Maleva 17b (рядом со спортивным залом Ахтме), начало в 01:00 1 января 2025 года.

Кивиыли

В этом году Кивиыли тоже устроит салют, который начнется на площади в 00.10 в ночь на первое января. Фейерверк организован при поддержке партнеров и предпринимателей волости.