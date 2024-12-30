Портал Marca, ссылаясь на информацию Celebrity Net Worth, озвучил состояние украинского боксера Александра Усика после двух побед над Тайсоном Фьюри.
Журналисты подсчитали состояние Александра Усика: сумма впечатлит даже самых невозмутимых
Издание сообщает, что если до первого боя с Фьюри на счету украинца было 35 млн долларов, то затем к этой сумме добавилось еще 45 млн (за первую победу над Тайсоном), а затем еще 104,5 млн долларов, заработанные за вторую победу.
Итого состояние Усика составляет около 184 миллионов долларов.
На счету Тайсона, даже несмотря на два поражения, примерно 225 млн долларов.