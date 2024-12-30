Пн, 30.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Журналисты подсчитали состояние Александра Усика: сумма впечатлит даже самых невозмутимых

Copy
Александр Усик.
Александр Усик. Фото: ANDREW COULDRIDGE

Портал Marca, ссылаясь на информацию Celebrity Net Worth, озвучил состояние украинского боксера Александра Усика после двух побед над Тайсоном Фьюри.

Издание сообщает, что если до первого боя с Фьюри на счету украинца было 35 млн долларов, то затем к этой сумме добавилось еще 45 млн (за первую победу над Тайсоном), а затем еще 104,5 млн долларов, заработанные за вторую победу.

Итого состояние Усика составляет около 184 миллионов долларов.

На счету Тайсона, даже несмотря на два поражения, примерно 225 млн долларов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх