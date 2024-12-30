Ремонтные работы на телекоммуникационном и электрическом кабеле Estlink 2, поврежденном в период рождественских праздников, еще не стартовали, но метод его восстановления уже выбран, сообщило в воскресенье финское агентство новостей STT.
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Стало известно, как будет проводиться ремонт кабеля Estlink 2
Измерения, проведенные в четверг системными операторами Эстонии и Финляндии - компаниями Elering и Fingrid, показали, что поврежденный участок находится на финской стороне подводного кабеля.