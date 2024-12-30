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Стало известно, как будет проводиться ремонт кабеля Estlink 2

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Ремонтные работы на телекоммуникационном и электрическом кабеле Estlink 2, поврежденном в период рождественских праздников, еще не стартовали, но метод его восстановления уже выбран, сообщило в воскресенье финское агентство новостей STT.

Измерения, проведенные в четверг системными операторами Эстонии и Финляндии - компаниями Elering и Fingrid, показали, что поврежденный участок находится на финской стороне подводного кабеля.

Руководитель подразделения Fingrid Киммо Непола сообщил, что ремонт кабеля Estlink 2, по предварительным оценкам, займет около семи месяцев. «Сейчас оцениваются масштабы повреждений, а также способы проведения ремонта и необходимая техника», - добавил Непола.

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