«В течение срока действия договора мы никогда в одностороннем порядке не меняли цену на пакеты электроэнергии с фиксированной стоимостью. Мы не делали этого во время энергетического кризиса, не будем делать этого и сейчас», - сказала председатель правления Enefit Келли Тосс-Каазик.

«С помощью пакетов электроэнергии с фиксированной ценой Enefit ставит целью обеспечить клиентам чувство уверенности в течение всего срока действия договора, независимо от его продолжительности», - отметила Тосс-Каазик. «Все клиенты, пользующиеся пакетом электроэнергии Enefit с фиксированной ценой, могут быть уверены, что в течение согласованного периода цена на электроэнергию в договоре не изменится», - заверила она.

Руководитель Enefit добавила, что при заключении новых договоров на электроэнергию предприятие исходит из действующей на конкретный момент рыночной цены на электроэнергию, что является обычной практикой ценообразования. Если договор с фиксированной ценой уже заключен, то эта цена действует для клиента до конца срока действия договора.

Почти 66 процентов розничных клиентов Enefit выбрали пакет с фиксированной ценой разной продолжительности, наибольшей популярностью в последние месяцы пользовался годовой пакет.