Спасатели предотвратили распространение огня с хозпостройки на жилой дом

На момент прибытия спасателей, по словам руководителя по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, хозяйственное строение на жилом участке горело открытым огнем.

«Распространению огня способствовал сильный ветер, под угрозой оказался и расположенный неподалеку жилой дом. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые помещения. Однако два других хозяйственных строения пострадали от пожара».

Спустя пять часов на месте происшествия продолжились работы по тушению. Риска распространения огня, однако, больше не было. Причина пожара выясняется.