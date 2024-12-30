«Хуже, чем Путин?» Случившееся на Тур де ски спровоцировало полемику

В решающей фазе гонки, на последнем подъеме, в борьбе за позицию столкнулись швед Вильям Поромаа и норвежец Мартин Нюенгет. Оба сумели остаться в лидирующей группе до финиша, но в итоге заняли лишь 10-е и 4-е места соответственно.

После гонки участников попросили прокомментировать случившееся. Мнения спортсменов кардинально разошлись.

«До последнего подъема у меня была хорошая позиция, но потом меня заблокировали», – сказал Поромаа в интервью Expressen.

Нюенгет ответил с долей преувеличения: «Он один из самых проблемных парней в мире.»

Норвежец намекнул, что Поромаа и раньше попадал в подобные ситуации. «Я ничего не сделал неправильно. Когда кто-то мешает, всегда кажется, что виноват другой», – добавил Нюенгет.

Слова соперника еще больше разозлили Поромаа. «Во всем мире? Хуже, чем Владимир Путин? Серьезное заявление», – парировал он, упомянув президента России.

В любом случае, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира остался при своем мнении – Нюенгет нарушил правила и благодаря этому получил более выгодную позицию на финишной прямой.

В общем зачете «Тур де Ски» Нюенгет занимает 10-е место, Поромаа – 12-е. Их отставание от лидера Йоханнеса Хёсфлота Клебо составляет 1 минуту 13 секунд и 1 минуту 18 секунд соответственно. Тур продолжится завтра гонкой на 20 км свободным стилем с раздельным стартом.