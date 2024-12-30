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Пожилой таллиннке сообщили о ДТП с участием ее дочери и выманили крупную сумму

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Наличные деньги. Иллюстративное фото.
Наличные деньги. Иллюстративное фото. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На позапрошлой неделе в Таллинне жертвой мошенников стала пожилая женщина, которая отдала им 9000 евро наличными.

Согласно поступившему полиции сообщению, 19 декабря 83-летней таллиннке позвонил представившийся адвокатом человек и сообщил, что ее дочь вызвала ДТП с тяжкими последствиями, передал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

В целях того, чтобы избежать уголовного следствия, таллиннку попросили заплатить крупную сумму. Потерпевшая передала «курьеру», который пришел к ней домой, 9000 евро.

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