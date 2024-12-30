На позапрошлой неделе в Таллинне жертвой мошенников стала пожилая женщина, которая отдала им 9000 евро наличными.
Пожилой таллиннке сообщили о ДТП с участием ее дочери и выманили у нее крупную сумму
Согласно поступившему полиции сообщению, 19 декабря 83-летней таллиннке позвонил представившийся адвокатом человек и сообщил, что ее дочь спровоцировала ДТП с тяжкими последствиями, передал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.
Для того, чтобы избежать уголовного расследования, таллиннке предложили заплатить крупную сумму. Потерпевшая передала «курьеру», который пришел к ней домой, 9000 евро.