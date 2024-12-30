Почти четверть депутатов Рийгикогу потребовали сохранения избирательного права только за гражданами Эстонии

В соответствии с предложением о поправке, правом голоса на выборах собрания местного самоуправления на предусмотренных законом условиях обладали бы только постоянно проживающие на территории этого местного самоуправления граждане Эстонии в возрасте не менее 16 лет.

«Обсуждение формулировки изменения конституции на данный момент продолжается много месяцев и эксперты, участвовавшие в дискуссиях в конституционной комиссии, преимущественно единодушны в том, что формулировка поправки должна быть максимально простой и конкретной», - сказал член конституционной комиссии Хелир-Валдор Сеэдер.

«Поскольку мы уже начали процесс изменения конституции, необходимость которого осознает преобладающее большинство состава Рийгикогу, следует воспользоваться этой исторической возможностью, учитывая и долгосрочную перспективу изменения. Поэтому мы считаем правильным, чтобы при поправке конституции право голоса закрепили только за гражданами Эстонии. Право голоса граждан ЕС на местных выборах автоматически проистекает из базовых договоров ЕС», - добавил Сеэдер.

Предложение подписали представители фракций «Отечества», EKRE, а также ряд не принадлежащих к фракциям депутатов.