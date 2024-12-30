Сможет ли Украина выдержать еще один год войны?

Когда я спрашиваю у него, что бы он предпочел, переговоры или продолжать бороться, Сурт решительно отвечает: «Продолжать бороться».

Большинство в его подразделении поддерживают эту точку зрения. Сергей, веган-повар, полагает, что переговоры только на время заморозят военные действия - «и конфликт вернется через год-другой».

Он признает, что нынешняя ситуация для Украины «нехорошая». Но он более чем готов продолжать воевать. Быть убитым, говорит он, - «это просто профессиональный риск».

Мужчина на фоне ковра, окно за ним затянуто пленкой. Фото: BBC

Художник Давид считает Трампа очень непредсказуемым. «Он может оказаться как очень хорошим, так и очень плохим для Украины», - говорит он.

Подразделение проводит одну неделю на передовой, а затем неделю отдыхает. Но даже во время отдыха они продолжат тренироваться, так как, по словам военных, это помогает им сохранять мотивацию.

В морозном поле они прорабатывают навыки стрельбы из минометов. Недавно к команде присоединился Денис, который добровольно покинул свой безопасный дом в Германии.

«Я задал себе вопрос - смогу ли я жить в мире, где Украины не существует?» - говорит он. Он неохотно признает, что сейчас Украина, судя по всему, проигрывает, но тут же добавляет: «Если не попытаться, точно проиграешь. По крайней мере, я умру, пытаясь победить, а не просто сдамся и приму удар».