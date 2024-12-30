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Сможет ли Украина выдержать еще один год войны?

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BBC
Может ли страна продержаться еще один год?
Может ли страна продержаться еще один год? Фото: BBC

Украина проигрывает на поле боя. Многие солдаты устали и вымотаны после трех лет войны. Возникает вопрос - может ли страна продержаться еще один год?

Это перевод репортажа корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Украинские силы продолжают противостоять российскому наступлению на востоке. Но они почти окружены около Курахово, где в последние недели наблюдаются ожесточенные бои.

Минометное подразделение «Черная стая» пытается предотвратить окружение украинских войск в Курахово. Россияне наступают с трех сторон.

Мы встречаемся с командой в доме, где солдаты отдыхают после боев. Это не простые солдаты. Среди них - шеф-повар, механик, веб-разработчик и художник. Группа людей с нон-комформистскими взглядами. Некоторые называют их анархистами. Они все пошли воевать добровольцами.

Сурт, 31-летний командир подразделения, пошел в армию вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказывает, что поначалу он думал, что война продлится три года. Теперь, по его словам, он мысленно готовится еще к десяти годам борьбы.

Сурт скрывает свое лицо балаклавой.
Сурт скрывает свое лицо балаклавой. Фото: BBC

Все они знают, что избранный президент США Дональд Трамп хочет покончить с войной. Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин тоже дали понять, что они готовы к переговорам, но представить себе работающую сделку почти невозможно.

Пока что это только переговоры о переговорах.

Сурт не сбрасывает со счетов намерения Трампа.

«Он весьма амбициозный человек, и я думаю, он попытается сделать это», - говорит военный. Но он опасается того, каким может быть результат переговоров.

«Мы реалисты, мы понимаем, что Украине не видать справедливости, - многим придется смириться с тем, что их дома уничтожены ракетами и боеприпасами, их близкие убиты, и это будет непросто», - добавил он.

Когда я спрашиваю у него, что бы он предпочел, переговоры или продолжать бороться, Сурт решительно отвечает: «Продолжать бороться».

Большинство в его подразделении поддерживают эту точку зрения. Сергей, веган-повар, полагает, что переговоры только на время заморозят военные действия - «и конфликт вернется через год-другой».

Он признает, что нынешняя ситуация для Украины «нехорошая». Но он более чем готов продолжать воевать. Быть убитым, говорит он, - «это просто профессиональный риск».

Мужчина на фоне ковра, окно за ним затянуто пленкой.
Мужчина на фоне ковра, окно за ним затянуто пленкой. Фото: BBC

Художник Давид считает Трампа очень непредсказуемым. «Он может оказаться как очень хорошим, так и очень плохим для Украины», - говорит он.

Подразделение проводит одну неделю на передовой, а затем неделю отдыхает. Но даже во время отдыха они продолжат тренироваться, так как, по словам военных, это помогает им сохранять мотивацию.

В морозном поле они прорабатывают навыки стрельбы из минометов. Недавно к команде присоединился Денис, который добровольно покинул свой безопасный дом в Германии.

«Я задал себе вопрос - смогу ли я жить в мире, где Украины не существует?» - говорит он. Он неохотно признает, что сейчас Украина, судя по всему, проигрывает, но тут же добавляет: «Если не попытаться, точно проиграешь. По крайней мере, я умру, пытаясь победить, а не просто сдамся и приму удар».

Однако в отличие от других Денис полагает, что Украине нужно как минимум рассмотреть возможность прекращения огня. Он считает, что потери Украины в войне выше, чем официально признается, - более 400 тысяч человек убитыми и ранеными. Мобилизация населения, полагает он, не решит проблему.

«Я просто думаю, что много мотивированных солдат либо погибли, либо совершенно истощены - так что для меня это вопрос не о том, хотим ли мы прекращения огня, а о том, что мы не сможем так продолжать еще несколько лет», - говорит Денис.

Мужчина в военной форме.
Мужчина в военной форме. Фото: BBC

В Днепре, третьем по величине городе Украины, тоже заметно чувство усталости. Он регулярно становится мишенью российских ракет и дронов. Сирены военной тревоги звучат регулярно, днем и ночью. Когда они молчат, украинцы пытаются найти какое-то чувство нормальности в эти ненормальные времена - и, например, ходят в театр.

Дневное представление юмористической пьесы «Семья Кайдаш» все равно напоминает о войне - минутой тишины, чтобы вспомнить погибших, за которой следует украинский гимн.

Но некоторые зрители признаются, что надеются на более продолжительное облегчение. Людмила говорит мне: «К сожалению, нас стало меньше. Мы получаем помощь, но ее недостаточно, - поэтому нам нужно сесть за стол переговоров».

«Простого решения не существует. Много наших солдат убиты. Они боролись за что-то - за наши территории. Но я хочу, чтобы война закончилась», - вторит ей Ксения.

Опросы общественного мнения показывают, что поддержка переговоров растет.

Женщина в розовом платье на сцене театра.
Женщина в розовом платье на сцене театра. Фото: BBC

Сильнее всего призывают к перемирию те, кто был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий. В убежище неподалеку от театра, которое располагается в бывшем студенческом общежитии, четыре пожилые женщины вспоминают оставленные ими дома.

87-летняя Валентина говорит, что они приехали без всего, но им предоставили обувь, одежду и еду. По ее словам, с ними обращаются хорошо, но «в гостях хорошо, а дома лучше».

Две пожилых женщины в комнате.
Две пожилых женщины в комнате. Фото: BBC

 

Ее дом находится на территории, которую сейчас оккупировала Россия. Все четверо хотят мирных переговоров. Но 89-летняя Мария говорит, что не знает, как обе стороны смогут «посмотреть друг другу в глаза после ада, который они устроили».

Она добавляет: «Уже очевидно, что никто не выиграет на поле боя, так что нам нужны переговоры».

Если переговоры состоятся, этим женщинам, возможно, придется пожертвовать больше других - ведь Украина возможно, будет вынуждена уступить территории ради мира.

Материал подготовлен при участии Даниэля Виттенберга и Анастасии Левченко.

BBC
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