«Нет ничего хуже смерти по глупости»​: что известно о разбившемся в Нарве Егоре

Мама друга Егора, Людмила, говорит, что знала погибшего очень хорошо. «Веселый, хороший парень. В ту ночь мы был последними, кто его видел, мы были в баре, он ушел оттуда под утро. Мы с сыном и подумать не могли, что он сядет за руль... А через минут 20 в интернете уже выставили фото аварии»​, - вспоминает Людмила.