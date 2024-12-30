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«Нет ничего хуже смерти по глупости»​: что известно о разбившемся в Нарве Егоре

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Свечи и цветы на месте утреннего смертельного ДТП в Нарве.
Свечи и цветы на месте утреннего смертельного ДТП в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В воскресенье утром в Нарве на Таллиннском шоссе в результате ДТП погиб 20-летний Егор. Друзья, родные и знакомые вспоминают его с теплотой, отзываясь о нем, как о добродушном парне, который очень любил машины

Мама друга Егора, Людмила, говорит, что знала погибшего очень хорошо. «Веселый, хороший парень. В ту ночь мы был последними, кто его видел, мы были в баре, он ушел оттуда под утро. Мы с сыном и подумать не могли, что он сядет за руль... А через минут 20 в интернете уже выставили фото аварии»​, - вспоминает Людмила.

По ее словам, Егор пришел в бар уже в довольно нервном состоянии, был взвинчен, но сначала не рассказал, из-за чего конкретно переживает. Потом стало ясно, что поссорился с девушкой.

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