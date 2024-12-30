В Лапландии в колбасах для собак обнаружили несколько десятков тонн запрещенного китового мяса

Таможенного управления Финляндии расследует незаконный ввоз около 36 тысяч килограммов китового мяса из Норвегии в 2022 году, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Китовое мясо было ввезено в Финляндию в составе крупных колбас для собак, наполовину состоящих из китового мяса и наполовину из куриного. В общей сложности было импортировано 72 тысяч килограммов колбас. Экспорт китового мяса из Норвегии и его ввоз в Европейский союз запрещены.

По словам начальника отдела расследований Таможенного управления Финляндии Туомо Куннари, мясо было ввозилось в Лапландию для заводчика ездовых собак. «Это продолжалось около года», - отметил Куннари.

Он пояснил, что китовое мясо в основном поставлялось в Финляндию в виде шестикилограммовых батонов. Популярность корма с содержанием китового мяса объясняется его низкой ценой. По словам Куннари, часть китового мяса в Норвегии в противном случае пошла бы в отходы.

Незаконная деятельность была выявлена после того, как шведские коллеги сообщили о грузе, направлявшемся в Финляндию, в документах на который были обнаружены несоответствия. Таможня Швеции вернула грузовик обратно в Норвегию. После этого финская таможня выявила ещё семь подобных поставок - мясо доставлялось в Финляндию через Хапаранда на грузовиках.

Таможня рассматривает этот случай как возможное серьезное нарушение природоохранного законодательства и правил таможенного оформления. На данный момент по делу в качестве подозреваемых были допрошены пять человек, включая одного владельца ездовых собак. Дело передано в прокуратуру Северной Финляндии.