Пожар в Пыхья-Таллинне, унесший жизни двух человек: спасатели до сих пор находятся в больнице

«Спасатели находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в больнице, - сообщил руководитель по коммуникациям Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу. - Мы не можем предоставить более подробную информацию об их состоянии здоровья».

Спасательный департамент оказывает психологическую помощь как близким пострадавших, так и членам команды. «Эта поддержка будет предоставляться столько, сколько потребуется. Кроме того, спасателям положены социальные гарантии - государство компенсирует расходы на лечение, лекарства, а также временную потерю трудоспособности», - объяснил Палу.

Пожар в Пыхья-Таллинне произошел 25 декабря и унес жизни двух человек. В ходе спасательной операции пострадали четыре спасателя, двое из них - серьезно.

С начала года в пожарах в Эстонии погибло 33 человека.