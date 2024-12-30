В первый день Рождества в одной из квартир Пыхья-Таллинна вспыхнул пожар. Во время спасательных работ серьезно пострадали двое спасателей.
Пожар в Пыхья-Таллинне, унесший жизни двух человек: спасатели до сих пор находятся в больнице
«Спасатели находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в больнице, - сообщил руководитель по коммуникациям Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу. - Мы не можем предоставить более подробную информацию об их состоянии здоровья».
Спасательный департамент оказывает психологическую помощь как близким пострадавших, так и членам команды. «Эта поддержка будет предоставляться столько, сколько потребуется. Кроме того, спасателям положены социальные гарантии - государство компенсирует расходы на лечение, лекарства, а также временную потерю трудоспособности», - объяснил Палу.
Пожар в Пыхья-Таллинне произошел 25 декабря и унес жизни двух человек. В ходе спасательной операции пострадали четыре спасателя, двое из них - серьезно.
С начала года в пожарах в Эстонии погибло 33 человека.