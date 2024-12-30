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Незваные гости не побрезговали даже топором, не говоря уже о более ценных вещах

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Топор. Иллюстративное фото.
Топор. Иллюстративное фото. Фото: Sergej Razvodovskij / PantherMedia / Sergej Razvodovskij

В полицию сообщили, что воры, посетившие волость Тори на выходных, украли рабочие инструменты.

В воскресенье вечером в деревне Йыэсуу неизвестные взломали замок и проникли в подсобное помещение дачи. Добычей злоумышленников стали бензопила, кусторез, складная алюминиевая лестница и топор.

По предварительным оценкам, ущерб владельцу инструментов составил около 1500 евро.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о краже. За незаконное присвоение чужого имущества предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы сроком до трех лет.

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