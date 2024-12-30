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Министр Хартман: нельзя постоянно гнаться за экономией и принимать решения только на основе таблиц Excel

Перевод: Ева Ойжинская
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Пирет Хартман.
Пирет Хартман. Фото: Mihkel Maripuu

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (СДПЭ) активно защищает идею назначения новых специальных представителей регионов, утверждая, что возможностей министерства не хватает для того, чтобы охватить все районы и муниципалитеты. Она считает, что четыре региона - это оптимальное количество.

Кроме того, Хартман полагает, что в отдельных муниципалитетах можно было бы повысить налоговую нагрузку для реализации некоторых инвестиций. При этом министр не может точно сказать, сколько денег должно оставаться у жителей Эстонии после уплаты налогов.

-  В чем смысл Министерства регионального развития и региональной политики в целом? Как правило, в эстонских сельских районах наблюдается следующая тенденция: налоговая нагрузка растет, а количество услуг сокращается.

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