Министр Хартман: нельзя постоянно гнаться за экономией и принимать решения только на основе таблиц Excel

Кроме того, Хартман полагает, что в отдельных муниципалитетах можно было бы повысить налоговую нагрузку для реализации некоторых инвестиций. При этом министр не может точно сказать, сколько денег должно оставаться у жителей Эстонии после уплаты налогов.