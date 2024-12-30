Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (СДПЭ) активно защищает идею назначения новых специальных представителей регионов, утверждая, что возможностей министерства не хватает для того, чтобы охватить все районы и муниципалитеты. Она считает, что четыре региона - это оптимальное количество.
Для подписчиков
Министр Хартман: нельзя постоянно гнаться за экономией и принимать решения только на основе таблиц Excel
Кроме того, Хартман полагает, что в отдельных муниципалитетах можно было бы повысить налоговую нагрузку для реализации некоторых инвестиций. При этом министр не может точно сказать, сколько денег должно оставаться у жителей Эстонии после уплаты налогов.