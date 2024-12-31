На сцене выступили Алика, Анетт, Марис Пихлап и Duo Ruut. Сюрпризом программы стал выступления цирковых артистов Грете Гроссь и Лауры Кивистик на качелях и зиплайне.

Власти Таллинна напоминают горожанам, что все оставшиеся на улице после запуска фейерверков отходы следует собрать, и при их утилизации проследить, чтобы мусорные контейнеры не загорелись. «Отходы от фейерверков лучше оставить рядом с контейнером, чтобы они остыли до утра», – сказал вице-мэр Каарель Оя.