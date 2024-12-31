В этом году Таллинн встретил Новый год концертом и световым шоу. От официального фейерверка было решено отказаться.
31 декабря в 23:00 на площади Вабадузе начался концерт: зрители могли ощутить особый дух музыкального путешествия, созданного одним из самых признанных эстонских музыкантов и продюсеров Раулем Оямаа.
На сцене выступили Алика, Анетт, Марис Пихлап и Duo Ruut. Сюрпризом программы стал выступления цирковых артистов Грете Гроссь и Лауры Кивистик на качелях и зиплайне.
В 23:50 началось уникальное световое шоу, обещающее зрителям незабываемые визуальные и эмоциональные впечатления. В основу визуальных эффектов шоу легло музыкальное сопровождение, созданное Раулем Оямаа.
Власти Таллинна напоминают горожанам, что все оставшиеся на улице после запуска фейерверков отходы следует собрать, и при их утилизации проследить, чтобы мусорные контейнеры не загорелись. «Отходы от фейерверков лучше оставить рядом с контейнером, чтобы они остыли до утра», – сказал вице-мэр Каарель Оя.