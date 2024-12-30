Следствие выяснило, что предприниматель Олег Нурме дал взятку сотруднику Департамента полиции и погранохраны на парковке, чтобы получить выгодное решение для своих компаний. Чиновник, в свою очередь, инсценировал преступление, чтобы изобличить предпринимателя, пишет Äripäev.
Сотни евро в конверте: предприниматель предложил чиновнику взятку и понес наказание
Нурме утверждал в суде и в интервью Äripäev, что передавал чиновнику, находящемуся в автомобиле в Škoda Rapid, государственную пошлину, а не давал взятку.
Подробнее читайте в Äripäev.
В решении окружного суда говорится, что Нурме встретился с чиновником в районе Пыхья-Таллинна на улице Сыле. Нурме хотел, чтобы чиновник принял выгодное для него решение по вопросу трудоустройства иностранца в Эстонии. Чиновник неоднократно говорил Нурме в машине, что удовлетворение такой просьбы незаконно. Нурме заявил в суде, что именно полиция нарушила закон, так как изначально не приняла его ходатайство, и его действия были попыткой урегулировать ситуацию.
Суд признал Нурме и его компанию TVG-Stal виновными и назначил условный штраф в размере 40 000 евро, который вступит в силу, если компания нарушит закон в течение двух лет.
Основной деятельностью компании является производство металлических конструкций. Согласно годовому отчету, в 2023 и 2022 годах активной хозяйственной деятельности не велось. Нурме принадлежит сорок процентов компании.