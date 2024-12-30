Сотни евро в конверте: предприниматель предложил чиновнику взятку и понес наказание

Нурме утверждал в суде и в интервью Äripäev, что передавал чиновнику, находящемуся в автомобиле в Škoda Rapid, государственную пошлину, а не давал взятку.

В решении окружного суда говорится, что Нурме встретился с чиновником в районе Пыхья-Таллинна на улице Сыле. Нурме хотел, чтобы чиновник принял выгодное для него решение по вопросу трудоустройства иностранца в Эстонии. Чиновник неоднократно говорил Нурме в машине, что удовлетворение такой просьбы незаконно. Нурме заявил в суде, что именно полиция нарушила закон, так как изначально не приняла его ходатайство, и его действия были попыткой урегулировать ситуацию.