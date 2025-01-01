Предупредите близких об опасности: раскрываем схемы, с помощью которых жители Эстонии теряют миллионы евро

Ежегодно тысячи жителей Эстонии становятся жертвами мошенников, а убытки исчисляются миллионами евро. Rus.Postimees решил вспомнить все мошеннические схемы, о которых мы говорили в 2024 году.
Жители Эстонии уже привыкли получать фишинговые письма от якобы банков, курьерских компаний, операторов связи и т.д. Но в 2024 году мошенники решили прикинуться и налоговиками.
Так, в феврале, в активный период декларирования налогов, злоумышленники массово рассылали фишинговые электронные письма, в которых утверждалось, что, поскольку получатель якобы не уплатил какие-то налоги, ему грозит штраф в 1200 евро. Чтобы избежать неприятностей, мошенники предлагали кликнуть на присланную ссылку.
Ссылка вела на поддельный сайт. Там от жертвы требовали ввести данные своего банковского счета или карты, якобы чтобы избежать штрафа.
Не исключено, что и в этом году в феврале мошенники начнут активно использовать эту схему обмана.
Бесплатный проезд с подвохом
С 22 января этого года в большинстве регионов уездный общественный транспорт стал платным для людей трудоспособного возраста и именно этим решили воспользоваться мошенники. В соцсетях периодически вирусится реклама новой проездной карты, которая якобы позволяет ее владельцу полгода или даже целый год бесплатно кататься на общественном транспорте.
«Купите нашу новую карту всего за 2,35 евро и забудьте о ценах на билеты», - гласило заманчивое объявление.
Если перейти по указанной в посте ссылке, потенциальной жертве предлагается заполнить анкету, ввести свои личные данные и данные кредитной карты. После этого мошенники получают доступ к данным жертвы.
По аналогичной схеме мошенники могут заманивать жертв любыми другими привлекательными предложениями. Например, в Instagram и Facebook распространялась реклама обедов в McDonald’s всего за несколько евро. Кликая на рекламу, клиента просили ввести свои личные данные и данные дебетовой или кредитной карты, а после оплаты еду обещали доставить заказ по указанному адресу. Заказ клиенту не доставляли, а с его счета снимали большую сумму.