Предупредите близких об опасности: раскрываем схемы, с помощью которых жители Эстонии теряют миллионы евро

В последнее время в местных русскоязычных группах в Facebook стали появляться однотипные посты, которые сопровождаются фотографиями девушек. Авторы постов обычно жалуются на мужчин или ищут новые знакомства.

Rus.Postimees провел эксперимент и убедился, что на самом деле так орудуют мошенники. «Девушки» (кто на самом деле скрывается за аккаунтами красивых барышень, неизвестно) знакомятся с жертвой, которая оставляет под постом комментарий или сама напишет в личные сообщения.

Далее злоумышленники втираются в доверие, рассказывают выдуманные детали своей жизни, то есть действует по схеме классической любовной аферы. Как только жертва теряет бдительность, начинают говорить о легком заработке, возможности грести деньги лопатой и ничего не делать с помощью инвестирования. Если жертва проглатывает крючок, она теряет свои деньги.

Почти всегда такие мошенники представляются гражданами другой страны. Имена и фотографии этих мошенников выглядят настоящими, но на самом деле они украдены.

Мифический департамент

Одной из последних схем 2024 года стали звонки из Пенсионного департамента: якобы у человека возникли проблемы с подсчетом пенсионного стажа и он получает пенсию меньше, чем должен был.

Чтобы усыпить бдительность, людям говорят, что они должны лично прийти в департамент и прояснить все обстоятельства, но для подтверждения своего визита нужно использовать Smart-ID или mobiil-ID.

Жертвами мошенников часто становятся пенсионеры. Фото: Tairo Lutter

Правда, в Эстонии не существует такого учреждения, как Пенсионный департамент. Всеми связанными с пенсиями вопросами и выплатами занимается только Департамент социального страхования, но и его сотрудники никогда не звонят и не просят людей идентифицировать себя по телефону или назвать PIN-коды.