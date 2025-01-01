Ср, 1.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Предупредите близких об опасности: раскрываем схемы, с помощью которых жители Эстонии теряют миллионы евро

Ежедневно полицейские сводки сообщают о жителях Эстонии, которые потеряли деньги из-за очередной схемы обмана. Фото: Pixabay
Copy

Ежегодно тысячи жителей Эстонии становятся жертвами мошенников, а убытки исчисляются миллионами евро. Rus.Postimees решил вспомнить все мошеннические схемы, о которых мы говорили в 2024 году.

Жители Эстонии уже привыкли получать фишинговые письма от якобы банков, курьерских компаний, операторов связи и т.д. Но в 2024 году мошенники решили прикинуться и налоговиками.

Так, в феврале, в активный период декларирования налогов, злоумышленники массово рассылали фишинговые электронные письма, в которых утверждалось, что, поскольку получатель якобы не уплатил какие-то налоги, ему грозит штраф в 1200 евро. Чтобы избежать неприятностей, мошенники предлагали кликнуть на присланную ссылку.

Ссылка вела на поддельный сайт. Там от жертвы требовали ввести данные своего банковского счета или карты, якобы чтобы избежать штрафа.

Не исключено, что и в этом году в феврале мошенники начнут активно использовать эту схему обмана. 

Налогово-таможенный департамент не рассылает сообщения, в которых просит ввести данные банковского счета.
Налогово-таможенный департамент не рассылает сообщения, в которых просит ввести данные банковского счета. Фото: Sander Ilvest

Бесплатный проезд с подвохом

С 22 января этого года в большинстве регионов уездный общественный транспорт стал платным для людей трудоспособного возраста и именно этим решили воспользоваться мошенники. В соцсетях периодически вирусится реклама новой проездной карты, которая якобы позволяет ее владельцу полгода или даже целый год бесплатно кататься на общественном транспорте.

«Купите нашу новую карту всего за 2,35 евро и забудьте о ценах на билеты», - гласило заманчивое объявление.

Если перейти по указанной в посте ссылке, потенциальной жертве предлагается заполнить анкету, ввести свои личные данные и данные кредитной карты. После этого мошенники получают доступ к данным жертвы.

Пост мошенников. Всего за несколько евро потенциальным жертвам обещают карту, которая позволит целый год бесплатно ездить на общественном транспорте. Это обман и попытка получить доступ к банковскому счету человека.
Пост мошенников. Всего за несколько евро потенциальным жертвам обещают карту, которая позволит целый год бесплатно ездить на общественном транспорте. Это обман и попытка получить доступ к банковскому счету человека. Фото: скриншот

По аналогичной схеме мошенники могут заманивать жертв любыми другими привлекательными предложениями. Например, в Instagram и Facebook распространялась реклама обедов в McDonald’s всего за несколько евро. Кликая на рекламу, клиента просили ввести свои личные данные и данные дебетовой или кредитной карты, а после оплаты еду обещали доставить заказ по указанному адресу. Заказ клиенту не доставляли, а с его счета снимали большую сумму.

Мошенники могут использовать название и любого другого известного заведения, поэтому обязательно, кликая на рекламу, внимательно проверяйте веб-адрес, на который вы перенаправлены. А если что-то вас смущает, лучше связаться с заведением напрямую.

Несуществующие интернет-магазины

Мошенники все чаще стали пытаться обмануть людей с помощью несуществующих эстонских интернет-магазинов. Сайты создают таким образом, чтобы они выглядели как надежный интернет-магазин. Однако есть несколько признаков, указывающих на то, что это мошенничество.

Во-первых, на сайте невозможно нажать ни на одну ссылку, за исключением ссылок, запрашивающих персональные данные, и невозможно найти контактную информацию (адрес электронной почты, номер телефона и название компании).

Во-вторых, сумма, которую просят за товар, нереально низкая. Чаще всего это несколько евро. Это усыпляет бдительность жертвы, ведь потерять несколько евро не так и страшно, но на самом деле с помощью ваших данных мошенники могут обчистить вас до нитки.

Кроме того, на сайте могут быть ошибки (плохой перевод на эстонский язык). Также сомнение может вызвать URL-адрес сайта. Например, на скриншоте видно, что в адресной строке речь идет о морепродуктах.
Кроме того, на сайте могут быть ошибки (плохой перевод на эстонский язык). Также сомнение может вызвать URL-адрес сайта. Например, на скриншоте видно, что в адресной строке речь идет о морепродуктах. Фото: Veebipettuse lehekülg

Срок договора истекает

Хотя мошенники и раньше нередко представлялись работниками телекоммуникационных компаний (Elisa, Telia, Tele2 и т.д.), но в этом году все чаще использовалась схема: «Срок действия вашего абонентского договора истекает».

Мошенник пугает человека, что тот больше не сможет пользоваться своим телефонным номером и останется без связи, и требует назвать личный код для продления договора. Как только личный код получен, жертву просят ввести коды Smart-ID и Mobile-ID.

Так мошенники получают доступ к вашим данным.

В «тайной операции» теряют квартиры и машины

Иногда такие звонки о продлении договора становятся лишь первой частью куда более страшной схемы обмана. Например, 2 апреля 27-летней женщине якобы позвонил работник Telia. Далее все происходило по описанной выше схеме. 

Но после этого ей позвонил другой человек, который утверждал, что работает в госучреждении и видит, что мошенники взяли на ее имя кредит. Он сообщил, что следует действовать незамедлительно и перенаправил звонок якобы в банк.

Жертве были даны указания, чтобы она взяла кредит в размере 18 000 евро. Псевдосотрудник банка заверил ее, что таким образом он сможет аннулировать кредит, взятый злоумышленниками. Затем потерпевшая должна была для погашения кредита отнести деньги в почтомат. В результате, сама того не зная, она отправила крупную сумму прямо мошенникам.

Но и на этом история не закончилась. Жертве вновь позвонили и предложили принять участие в секретной операции с целью поимки неблагонадежных работников. Для этого ее попросили выставить на продажу свою машину. По словам звонившего, это была мнимая продажа, то есть позже машина якобы будет возвращена.

Продать машину удалось за 3000 евро, эту сумму жертва также положила в почтомат. Ненасытным преступникам и этого показалось мало, поэтому они прислали к ней домой маклера, который должен был помочь ей с продажей жилья. В этот момент жертва наконец заподозрила неладное и обратилась в полицию.

А вот 76-летняя жительница Эстонии лишилась как своей квартиры, так и вырученных от продажи 94 500 евро: ей позвонили лжеполицейские, которые привлекли ее к «тайной операции с целью поимки неблагонадежных маклеров». Не предчувствуя беды, пожилая дама согласилась помочь и под руководством злоумышленников выставила на продажу свою квартиру. Она также сходила к нотариусу, где подписала сделку и отдала полученные от продажи наличные курьеру.

По аналогичной схеме могут позвонить и из «банка»: жертве сообщают, что к счету получил доступ злоумышленник и надо срочно снять все деньги со счета и отправить по почте. При этом жертву убеждают, что сотрудник банка якобы положит эту наличность на более надежный счет. 

Напоминаем, что ни полиция, ни какое-либо другое предприятие никогда не будет просить людей относить наличные в посылочные автоматы. Также в Эстонии полиция не привлекает простых граждан к участию в секретных операциях по задержанию неблагонадежных работников.

Цель - работодатели и зарплата

Мошенники пытаются завладеть и зарплатой людей. Схема ориентирована на компании и госучреждения, то есть на всех, кто платит зарплату, например, на сотрудников отдела кадров и руководителей отделов, которые имеют доступ к системам заработной платы.

Итак, мошенники представляются сотрудником компании или учреждения и сообщают по электронной почте о своем желании, чтобы в дальнейшем зарплата поступала на новый счет. Нередки ситуации, когда электронный ящик сотрудника был заранее взломан и письмо отправляется с личного почтового ящика человека, поэтому адрес электронной почты отправителя правильный. Кроме того, мошенники создают новые адреса электронной почты, которые могут быть очень похожи на правильный адрес э-почты.

В таких случаях рекомендуется лично связаться с сотрудником и узнать, действительно ли он отправлял письмо. 

«Привет, папа!»

В этой схеме жертве с эстонского номера приходит сообщение в WhatsApp или в другое приложение для общения. Мошенник выдает себя за ребенка потенциальной жертвы. В сообщении «ребенок» пишет, что вынужден был сменить номер телефона и просит жертву нажать на ссылку, чтобы продолжить общение.

Один из жителей Эстонии, который сразу понял, что его пытаются обмануть, решил подыграть преступникам. Он спросил у «ребенка», что случилось с его старым телефоном, на что получил следующий ответ: телефон упал в унитаз, поэтому сенсорный экран больше не работает и он вынужден использовать старый телефон. Но «ребенку» срочно надо сделать перевод, поэтому он просит родителя перевести ему 1200 евро, которые он вернет завтра.

«Мама, срочно напиши мне в WhatsApp! Вот мой новый номер телефона», - гласит еще одно подобное сообщение. Такие мошеннические сообщения рассылались как на эстонском, так и на русском языках.
«Мама, срочно напиши мне в WhatsApp! Вот мой новый номер телефона», - гласит еще одно подобное сообщение. Такие мошеннические сообщения рассылались как на эстонском, так и на русском языках. Фото: Erakogu

Злоумышленники могут выдавать себя не только за детей, но и за знакомых жертвы. «Давно не виделись, я очень скучаю по тебе. Я сменил номер телефона. Нажми на ссылку ниже, чтобы мы могли связаться через новый аккаунт в WhatsApp», - говорится в одном из таких сообщений.

На самом деле всё это очередной способ для мошенников получить доступ к личным данным и банковским счетам, при этом на ссылку, которую присылают в сообщении, нельзя переходить ни при каких обстоятельствах.

«Я сейчас к тебе приеду»

В 2024 году появилась еще одна непривычная для нас схема обмана: жертв запугивают и требуют выплатить несуществующие долги.

Так, читателю Rus.Postimees позвонили с незнакомого номера и сразу в грубой форме стали требовать выплатить некий долг. На все попытки поинтересоваться, что это за долг и не ошибся ли звонящий номером, сыпались лишь угрозы, что если сейчас же не будут переведены деньги, с жертвой будут разбираться иначе. 

Другая жертва этой схемы рассказала, что звонящий называет имя и спрашивает, когда будет возвращен долг. И даже если у человека нет никаких долгов ни перед банком, ни перед людьми, он все равно начинает переживать и перебирать в голове варианты, кому и сколько он может быть должен.

Телефонные мошенники, чтобы добиться желаемого, используют разные способы убеждения, в том числе и запугивание.
Телефонные мошенники, чтобы добиться желаемого, используют разные способы убеждения, в том числе и запугивание. Фото: Pixabay

В этом время на другом конце провода начинают запугивать: «Я сейчас к тебе приеду и ты поймешь, кто я. Долги надо отдавать. Заходи в банк и делай срочный перевод». 

Мошенники всячески давят на психику, чтобы вызвать у жертвы страх. А если у кого-то действительно есть долги, могут и поверить.

Удаленка и хорошая зарплата

Преступники не брезгают использовать тяжелое экономическое положение в стране и безработицу. Так под видом работы мошенники ищут потенциальных жертв. Например, летом в соцсетях стали распространяться заманчивые объявления с предложениями работы. Будущим сотрудникам обещали хорошую зарплату, но при этом ни слова о необходимости знания эстонского языка, предыдущего опыта работы или образования.

Одна из жертв мошенников, которая увидела объявление в Facebook, рассказала в полиции, что она написала на указанный в вакансии адрес и ей прислали ссылку на анкету.

Одно из мошеннических объявлений. Комментарии предусмотрительно закрыты.
Одно из мошеннических объявлений. Комментарии предусмотрительно закрыты. Фото: скриншот

Далее в Telegram якобы представители компании попросили, чтобы она сфотографировалась со своей ИД-картой, чтобы было хорошо видно лицо. Это якобы было необходимо для оформления трудового договора.

По словам жертвы, имена работников компании, адреса и телефоны в трудовом договоре совпадали с реальными данными существующей крупной фирмы, информацию о которой без труда можно найти в интернете.

После этого жертва получила инструкцию, как работать. Когда она выполнила работу, ей сказали, что она должна пополнить свой банковский счет: якобы из-за того, что оборот ее счета маленький, они не могут выплатить ей зарплату. Это уже показалось жертве странным и она позвонила на номер, который был указан на официальном сайте компании, тогда-то она и узнала, что эта фирма не имеет никакого отношения к этому объявлению о работе, это мошенничество.

Жертва также написала мошенникам, что раскусила их схему и обратилась в полицию. После этого мошенники заявили, что фотография ее ИД-карты будет повсюду в интернете, и они сделают мошенницу из нее. Они также сказали, что продолжат использовать данные ее ИД-карты и заблокировали ее.

«Родственник в беде»

Одной из наиболее распространенных и коварных схем в прошлом году стал звонок «Родственник в беде». При этом сценарии мошенники сообщают жертвам по телефону, что их близкие попали в опасную ситуацию, требующую немедленных финансовых затрат.

Так, например, мошенники несколько раз звонили 87-летней пенсионерке, чтобы узнать хоть какую-то информацию о ней и ее близких. В одном из таких разговоров старушка упомянула свою дочь, за что сразу же зацепились злоумышленники. Позже они позвонили и заявили: «Вы знаете, куда ехала ваша дочь? Она попала в аварию!»

Мошенники устроили целую театральную постановку, к разговору подключилось несколько человек, которые говорили, что дочь пожилой дамы получила травмы и ей нужна срочная помощь. Они говорили, что нужно везти ее в специальную клинику и что нужно откупиться от другого пострадавшего в аварии.

С жертвой также связался «адвокат попавшего в ДТП» человека, который просил жительницу Эстонии оставаться все время на связи - около пяти часов.

Читайте также

В этой схеме одновременно участвовало несколько мошенников, которые сделали все возможное, чтобы потерпевшая была оторвана от реального мира и полностью погрузилась во всеобщую суматоху и панику. Адвокат-самозванец повторял, что деньги нужно передать одному из сотрудников его бюро, и потерпевшей было велено постоянно находится с адвокатом на связи и до передачи денег ни с кем другим не разговаривать.

В итоге пожилая женщина пришла в себя только через три часа, когда домой вернулась ее якобы попавшая в аварию дочь. Но к тому моменту злоумышленники уже успели забрать более 40 000 евро.

Красивые девушки в поисках новых знакомств

В последнее время в местных русскоязычных группах в Facebook стали появляться однотипные посты, которые сопровождаются фотографиями девушек. Авторы постов обычно жалуются на мужчин или ищут новые знакомства. 

Rus.Postimees провел эксперимент и убедился, что на самом деле так орудуют мошенники. «Девушки» (кто на самом деле скрывается за аккаунтами красивых барышень, неизвестно) знакомятся с жертвой, которая оставляет под постом комментарий или сама напишет в личные сообщения.

Читайте также

Далее злоумышленники втираются в доверие, рассказывают выдуманные детали своей жизни, то есть действует по схеме классической любовной аферы. Как только жертва теряет бдительность, начинают говорить о легком заработке, возможности грести деньги лопатой и ничего не делать с помощью инвестирования. Если жертва проглатывает крючок, она теряет свои деньги.

Почти всегда такие мошенники представляются гражданами другой страны. Имена и фотографии этих мошенников выглядят настоящими, но на самом деле они украдены.

Мифический департамент

Одной из последних схем 2024 года стали звонки из Пенсионного департамента: якобы у человека возникли проблемы с подсчетом пенсионного стажа и он получает пенсию меньше, чем должен был.

Чтобы усыпить бдительность, людям говорят, что они должны лично прийти в департамент и прояснить все обстоятельства, но для подтверждения своего визита нужно использовать Smart-ID или mobiil-ID.

Жертвами мошенников часто становятся пенсионеры.
Жертвами мошенников часто становятся пенсионеры. Фото: Tairo Lutter

Правда, в Эстонии не существует такого учреждения, как Пенсионный департамент. Всеми связанными с пенсиями вопросами и выплатами занимается только Департамент социального страхования, но и его сотрудники никогда не звонят и не просят людей идентифицировать себя по телефону или назвать PIN-коды.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх