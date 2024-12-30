Маргус Цахкна: мы должны перекрыть финансовые потоки в Россию

«Не секрет, что экспорт энергоресурсов является основным источником дохода для России, который позволяет продолжать кровавую агрессивную войну против Украины, - отметил Цахкна. - С момента начала полномасштабной войны главной целью Эстонии и наших единомышленников стало ограничение экономических возможностей России вести войну. Мы уже предприняли значительные шаги в этом направлении, включая введение санкций и установление потолка цен на нефть. Однако единственно правильный путь - продолжать эти усилия и еще сильнее перекрыть финансовые потоки в Россию. Любые шаги в противоположном направлении неприемлемы», - подчеркнул министр.

Цахкна напомнил, что Европейский союз договорился о полном отказе от импорта российских ископаемых видов топлива к 2027 году. «Последние усилия правительств Венгрии и Словакии, направленные на продолжение поставок российского газа в Европейский союз, противоречат этой цели, так как лишь продлевают энергетическую зависимость от России», - сказал Цахкна. Он добавил, что Европейская комиссия подтвердила, что прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на энергетическую безопасность Европейского союза и его стран-членов.

«Освобождение от энергетической зависимости от России отвечает интересам каждого государства, поскольку Россия привыкла использовать экспорт энергии в качестве оружия. Нельзя считать Россию надежным партнером», - заявил министр. По его словам, Россия демонстрирует свою истинную сущность, угрожая, например, оставить жителей Приднестровья без электричества и отопления с 1 января, прекратив поставки газа.

«Учитывая все это, совершенно недопустимо, чтобы Словакия угрожала прекратить экстренные поставки электроэнергии для Украины этой зимой, - подчеркнул Цахкна. - Украина уже почти три года борется не только за свой суверенитет, но и за безопасность всей Европы и мира. В сложившейся ситуации единственно правильный подход - это всесторонняя поддержка Украины, а не усугубление страданий украинцев своими действиями».