Испанские власти сообщили в понедельник о конфискации семи тонн кокаина, найденного в морских контейнерах, спрятанных под землей на одной из ферм.
Испанские власти обнаружили семь тонн кокаина в подземных контейнерах
Операция началась в пятницу, когда в устье реки Гвадалквивир были замечены две подозрительные лодки.
Лодки были прослежены до фермы в районе Кория-дель-Рио, южнее Севильи, где подозреваемые спрятали наркотики в два подземных морских контейнера.
В ходе операции были задержаны три человека, подозреваемых в контрабанде наркотиков, изъяты три огнестрельных оружия и два угнанных автомобиля.