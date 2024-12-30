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Испанские власти обнаружили семь тонн кокаина в подземных контейнерах

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В ноябре испанские полицейские изъяли 13 тонн кокаина. Фото иллюстративное.
В ноябре испанские полицейские изъяли 13 тонн кокаина. Фото иллюстративное. Фото: JOHN VIZCAINO/REUTERS/Scanpix

Испанские власти сообщили в понедельник о конфискации семи тонн кокаина, найденного в морских контейнерах, спрятанных под землей на одной из ферм.

Операция началась в пятницу, когда в устье реки Гвадалквивир были замечены две подозрительные лодки.

Лодки были прослежены до фермы в районе Кория-дель-Рио, южнее Севильи, где подозреваемые спрятали наркотики в два подземных морских контейнера.

В ходе операции были задержаны три человека, подозреваемых в контрабанде наркотиков, изъяты три огнестрельных оружия и два угнанных автомобиля.

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