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Последствия диверсии на Estlink 2: «Цена электроэнергии увеличилась на 41%»

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Электрический счетчик. Иллюстративное фото.
Электрический счетчик. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Обрыв подводного электрического кабеля Estlink 2, который произошел 25 декабря, привел к росту цен на электричество в странах Балтии. Об этом 30 декабря сообщил оператор электросетей Литвы Litgrid.

Ограниченные повреждением Estlink 2 возможности импортировать дешевую энергию из северных стран в страны Балтии привели к повышению цен на электроэнергию в Литве, сообщает в понедельник оператор электрических сетей этой страны.

«С 23 по 29 декабря средняя оптовая цена электроэнергии на рынке Nord Pool в литовской ценовой зоне увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей, с 56 евро/МВтч до 79 евро/МВтч. В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена электроэнергии была такой же, как и в Литве», - гласит пресс-релиз, который появился на сайте Litgrid 30 декабря.

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