Обрыв подводного электрического кабеля Estlink 2, который произошел 25 декабря, привел к росту цен на электричество в странах Балтии. Об этом 30 декабря сообщил оператор электросетей Литвы Litgrid.
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Последствия диверсии на Estlink 2: «Цена электроэнергии увеличилась на 41%»
Ограниченные повреждением Estlink 2 возможности импортировать дешевую энергию из северных стран в страны Балтии привели к повышению цен на электроэнергию в Литве, сообщает в понедельник оператор электрических сетей этой страны.
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