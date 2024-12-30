Последствия диверсии на Estlink 2: «Цена электроэнергии увеличилась на 41%»

Ограниченные повреждением Estlink 2 возможности импортировать дешевую энергию из северных стран в страны Балтии привели к повышению цен на электроэнергию в Литве, сообщает в понедельник оператор электрических сетей этой страны.

«С 23 по 29 декабря средняя оптовая цена электроэнергии на рынке Nord Pool в литовской ценовой зоне увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей, с 56 евро/МВтч до 79 евро/МВтч. В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена электроэнергии была такой же, как и в Литве», - гласит пресс-релиз, который появился на сайте Litgrid 30 декабря.