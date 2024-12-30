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Хенри Хейн: быть тренером – это круто и здорово, но богатым не станешь

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Хенри Хейн.
Хенри Хейн. Фото: Konstantin Sednev

Хенри Хейн, тренер Энели Ефимовой, признанный тренером года в Эстонии, во второй половине нового года отправится за границу. Однако он начнет не с работы тренером, а с ученичества.

Самая известная подопечная Хейна – Энели Ефимова – в этом году добилась успеха на всех крупных соревнованиях: на чемпионате Европы в 50-метровом бассейне завоевала золотую медаль, на Олимпиаде в Париже заняла седьмое место, а на недавнем чемпионате мира в 25-метровом бассейне завоевала бронзу в жесткой конкуренции.

Несмотря на впечатляющий список достижений Ефимовой, Хейн признался, что звание тренера года стало для него неожиданностью.

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