Хенри Хейн, тренер Энели Ефимовой, признанный тренером года в Эстонии, во второй половине нового года отправится за границу. Однако он начнет не с работы тренером, а с ученичества.
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Хенри Хейн: быть тренером – это круто и здорово, но богатым не станешь
Самая известная подопечная Хейна – Энели Ефимова – в этом году добилась успеха на всех крупных соревнованиях: на чемпионате Европы в 50-метровом бассейне завоевала золотую медаль, на Олимпиаде в Париже заняла седьмое место, а на недавнем чемпионате мира в 25-метровом бассейне завоевала бронзу в жесткой конкуренции.