Хенри Хейн: быть тренером – это круто и здорово, но богатым не станешь

Самая известная подопечная Хейна – Энели Ефимова – в этом году добилась успеха на всех крупных соревнованиях: на чемпионате Европы в 50-метровом бассейне завоевала золотую медаль, на Олимпиаде в Париже заняла седьмое место, а на недавнем чемпионате мира в 25-метровом бассейне завоевала бронзу в жесткой конкуренции.