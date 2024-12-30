Таллиннская власть не впечатлила, Украине все труднее, два взгляда на налоги: журналисты Rus.Postimees о 2024 годе

Что в результате мы имеем сейчас? Наши экспортеры потеряли конкурентоспособность. Потому что очень многие из них просто не смогли пережить тот кризис. А те, кто все-таки его пережили, сейчас оказались в крайне неблагоприятной ситуации.

Это немного напоминает ситуацию с дойной коровой. Представьте себе ситуацию с такой вот хорошей дойной коровой, которую доят, доят, доят. И тут приходит новый руководитель фермы, и объявляет, что нам нужно еще повысить надои. И корову начинают еще сильнее доить, доить, доить… А не лучше ли было бы вместо этого начать эту корову лучше кормить?

Даниэль Гилман, Анастасия Тидо, Сергей Метлев. Фрагмент передачи. Фото: Madis Veltman / Postimees

Тидо: - Я позволю себе тут не согласиться, потому что считаю, что именно эти огромные выплаты во время ковида и спровоцировали эту нашу нынешнюю высокую инфляцию. Плюс вспомним ту пенсионную реформу, которую протолкнуло «Отечество»… А если сравнивать с теми выплатами, которые могла позволить себе и позволяла та же Германия, мы все равно бы их себе позволить не смогли.

Даже если мы платили бы предпринимателям в три раза больше, они все равно могли бы не пережить конкуренции с немцами. Но у нас была бы тогда еще большая инфляция. Мы должны понимать, что возможности нашей экономики для маневра гораздо меньше.