Пророссийские тролли атаковали мобильное приложение, предназначенное для детей

Образовательное мобильное приложение стало очень популярным, и сейчас у него около 500 000 украиноязычных пользователей. «После того как проект начал набирать популярность, он сразу подвергся атаке пророссийских троллей. Мы начали замечать множество агрессивных комментариев на русском языке и получать письма с угрозами, направленными против Украины», - рассказал Яаго.

Большая угроза для малого и среднего бизнеса

Наибольшую опасность для предприятий представляют фишинг (хищение данных), мошеннические схемы BEC (например, поддельные счета), взлом веб-сайтов, атаки типа DDoS и программы-вымогатели.

«О защите нужно думать с самого начала. Например, при выборе пакета беспроводного интернета для офиса стоит сразу подключить услугу цифровой защиты. Она проверяет все веб-ссылки и сайты, которые вы посещаете, подключившись к офисной сети. Это также распространяется на клиентов компании, которые пользуются гостевой сетью.

Компании, которые хотят более высокого уровня защиты, должны установить на устройства своих сотрудников антивирус и антишпионское ПО, например Bitdefender. Это одно из лучших решений для защиты от вирусов, фишинговых ссылок и атак вредоносного ПО. Оно защищает виртуальные активы компании, даже если сотрудник работает из дома или находится в отпуске», - объяснил специалист Tele2.

Сегодня антивирус и защита от программ-вымогателей должны стать обязательным стандартом безопасности для любой компании, особенно для тех, кто работает с большими объемами конфиденциальной клиентской информации или внутренними корпоративными данными.

«Антивирус может не требоваться каждый день, но если что-то случится, вы будете рады, что он у вас настроен. Многие думают, мол, да кому я нужен, но киберпреступников не волнует ни размер, ни статус компании. Атаки зачастую автоматизированы и нацелены на всех, чьи системы имеют уязвимости», - подчеркнул Яаго.