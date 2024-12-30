На Ратушной площади в Таллинне вырастет волшебный лес

«Хотя день зимнего солнцестояния уже прошел и дни постепенно становятся длиннее, нам все еще очень не хватает света. Волшебный лес украшает Ратушную площадь после праздников уже несколько лет и всегда вызывает теплый отклик у местных жителей и гостей города. Так как в этом году рождественский рынок завершил свою работу уже после праздников в канун Нового года, это дало возможность установить волшебный лес на площади раньше обычного», - отметил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

Волшебный лес, включающий украшенные светодиодными гирляндами ели, а также световые фигуры лесных животных и снежных шаров, начнут устанавливать 2 января. В инсталляцию также будут включены скамейки для отдыха. В самом центре Ратушной площади по-прежнему будет возвышаться рождественская ель этого года.

Волшебный лес будет украшать площадь до 19 января. После этого главная площадь города вновь обретет новый облик. С большой ели и подлеска исчезнут гирлянды и украшения, снежки и фигурки животных уберут, и сотни елей образуют лабиринт. Елочный лабиринт будет украшать площадь до 25 февраля. До этого времени на площади будет стоять и большая ель.

Управа района Кесклинн также приветствует предложения о том, как можно повторно использовать ель на Ратушной площади. Одна из ее предшественниц, например, была распилена на чурбаки для розжига, которые в течение года поджигали на различных мероприятиях, например, в Ночь древних огней, отдавая таким образом дань памяти нашим предкам. В прошлом году ель была использована в качестве основы для строительства энергосберегающего дома. Если у кого-то возникнет идея повторного использования ели, он может поделиться ею через каналы связи управы района Кесклинн.