Видео с неподобающим вождением и нарушением ПДД в Эстонии всё чаще появляются в TikTok и Instagram Reels. Rus.Postimees выяснил, пытается ли полиция остановить этих нарушителей, прежде чем произойдет что-то серьёзное.
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До чьей-то трагедии: может ли полиция остановить дорожных хулиганов, выкладывающих свои нарушения в соцсетях?
Вчера страну потрясла авария со смертельным исходом: на Таллиннском шоссе в Нарве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором за рулем Mercedes-Benz погиб 20-летний молодой человек. Пользователи соцсетей начали отмечать, что данный автомобиль уже попадался им в TikTok. Например, за пару дней до аварии было снято видео с этим Mercdes-Benz на виадуке на улице Кренгольми.