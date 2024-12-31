До чьей-то трагедии: может ли полиция остановить дорожных хулиганов, выкладывающих свои нарушения в соцсетях?

Вчера страну потрясла авария со смертельным исходом: на Таллиннском шоссе в Нарве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором за рулем Mercedes-Benz погиб 20-летний молодой человек. Пользователи соцсетей начали отмечать, что данный автомобиль уже попадался им в TikTok. Например, за пару дней до аварии было снято видео с этим Mercdes-Benz на виадуке на улице Кренгольми.

«К сожалению, полиция не может полностью отслеживать и замечать все, что происходит в закулисье интернета. То же самое касается и реальной жизни, - рассказал веб-полицейский Департамента полиции и погранохраны Андеро Сепп. - образно говоря, у полиции нет глаз и ушей на каждом углу, но это не означает, что проблемы остаются неразрешенными».