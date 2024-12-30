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Во сколько жителям Эстонии обходится празднование Нового года?

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Новогодний стол. Иллюстративное фото.
Новогодний стол. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Согласно исследованию, проведенному компанией Norstat по заказу Swedbank, траты жителей Эстонии на проводы Нового года сильно различаются: около трети планируют потратить на празднование от 50 до 100 евро, а 22 процента рассчитывают на бюджет менее 50 евро.

Конец года часто становится финансово напряженным периодом. Покупка рождественских подарков и праздничных угощений оставляет свой след на банковском счете, а впереди еще празднование Нового года. Согласно исследованию, 29 процентов жителей планируют встретить Новый год с бюджетом от 50 до 100 евро, 15 процентов - потратить от 100 до 200 евро, а семь процентов - более 200 евро.

Больше всего тратят жители Ида-Вирумаа, 30 процентов которых планируют затраты свыше 100 евро. Также больше расходуют люди с высоким доходом: 37 процентов опрошенных с чистой зарплатой более 2001 евро в месяц планируют потратить на празднование более 100 евро, из них 17 процентов - свыше 200 евро, сообщил руководитель департамента частного банкинга Swedbank Тармо Улла.

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