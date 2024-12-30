Во сколько жителям Эстонии обходится празднование Нового года?

Конец года часто становится финансово напряженным периодом. Покупка рождественских подарков и праздничных угощений оставляет свой след на банковском счете, а впереди еще празднование Нового года. Согласно исследованию, 29 процентов жителей планируют встретить Новый год с бюджетом от 50 до 100 евро, 15 процентов - потратить от 100 до 200 евро, а семь процентов - более 200 евро.