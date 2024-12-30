Полиция предупреждает: в Эстонии распространяется новая схема мошенничества

В последние дни уходящего года мошенники взяли на вооружение новую идею: звонящий на русском языке сообщает, что человеку необходимо заменить счетчики электрической энергии, и связывают это с грядущей десинхронизацией сетей Эстонии с электросетью России.

Результат всегда один - в какой-то момент звонящий предлагает идентифицировать себя с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или через интернет-банк, и просит в числе прочего назвать свои пароли и пин-коды.

Как напоминает руководитель службы по криминальной информации Идаской префектуры Марика Водья, передача личной информации такого рода неизвестным лицам может привести к потере всех ваших накоплений: «Если мошенники получат доступ к вашему банковскому счету, то вы можете потерпеть убытки, даже если на вашем счету не так много денег. Имея ваши личные данные, которые вы же им и передали, мошенники могут взять на ваше имя быстрые кредиты, и доказать впоследствии, что этот кредит взяли не лично вы - может быть очень сложно».

Марика Водья также отметила, что, хотя мошенники теперь используют в своих звонках название Eesti Energia, сам разговор построен по тому же принципу, что и ранее распространенные звонки от телекоммуникационных компаний.

Рекомендации полиции остаются неизменными: единственно верное решение - прервать звонок. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы. Самое разумное - закончить разговор и заблокировать номер.