В четверг правительство обсудит вопросы защиты инфраструктуры и цен на энергоносители

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что с 27 декабря Эстония усилила мониторинг и защиту критически важной инфраструктуры в Балтийском море, чему также способствуют союзники.

«В четверг мы рассмотрим ситуацию, связанную с защитой критической инфраструктуры как на море, так и на суше. В четверг мы также обсудим вопросы, связанные с обеспечением энергоснабжения и ценами на энергоносители», - сказал Михал.

Премьер-министр подчеркнул, что Эстонии необходимо сохранять темпы создания новых производственных мощностей и поддерживать резервы в порядке и состоянии готовности.

«На данный момент у нас имеется достаточный запас в Нарве, который при необходимости можно активировать. Но, глядя в будущее, нам нужны как новые контролируемые мощности, более надежные соединения, так и рост возобновляемой энергетики, что приведет к снижению средней цены на электроэнергию. Всем этим занимаются наши энергетики в государственном и частном секторе», - добавил он.

В четверг, после заседания правительства и заседания кабинета министров, в Доме Стенбока пройдет пресс-конференция.

Пресс-конференция начнется в 12 часов и будет транслироваться Postimees. В пресс-конференции примут участие премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») и министр климата Йоко Алендер (Партия реформ).

В связи с повреждением EstLink2 правительство провело 26 декабря внеочередное заседание кабинета министров, на котором поставило перед министерствами ряд задач. Основная цель правительства - вместе с Финляндией выяснить подоплеку дела и обеспечить безотлагательное возвращение инфраструктуры в рабочее состояние, а также защитить критически важную инфраструктуру Балтийского моря при поддержке союзников.