ФОТО Силы обороны получили в свое распоряжение новые тактические грузовики

Новая техника призвана обеспечить быстрое и эффективное передвижение по труднопроходимой местности, повысить успешность логистических и тактических операций подразделений.

По словам руководителя категории транспортных средств, оборудования и логистики в Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK) Эрко Сепри, пополнение автопарка тактическими автомобилями является важным шагом в повышении возможностей Сил обороны.

«Эти грузовики - стратегическая инвестиция, которая повысит мобильность и оперативную готовность Сил обороны. Технологии и техническая надежность автомобилей помогут обеспечить готовность наших подразделений к выполнению задач в любой ситуации», - подчеркнул Сепри.

Грузовики Volvo 44R и 66R созданы для работы в сложных условиях местности и погоды и могут быть легко адаптированы для выполнения различных задач, включая перевозку оборудования и личного состава.

Кроме того, они оснащены самыми современными технологиями, обеспечивающими безопасность водителя и надежность автомобиля даже в сложных условиях. Грузовики также оснащены современными системами помощи водителю, соответствующими стандартам гражданской логистики, что делает их обслуживание простым и экономически эффективным.