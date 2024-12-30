Война Израиля на нескольких фронтах не только измотала его противников. Она не только унесла жизни тысяч мирных жителей в Газе и Ливане. Война дорого обходится и народу Израиля, пишет Би-би-си.
«Я не могу поставить жизнь на паузу». Уставшие от войны резервисты Израиля надеются на окончание боев
Это перевод репортажа корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
В Израиле растет чувство усталости. Недавнее перемирие с Ливаном многие встретили с облегчением. Среди них - Ноам Глуховски, резервист Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который провел большую часть года на передовой в качестве медика.
Мы поговорили с 33-летним Ноамом в Тель-Авиве до объявления перемирия. «Мы не можем продолжать эту войну долго. У нас просто нет людей, чтобы продолжать ее без четкой даты окончания и цели», - сказал он.
Будучи резервистом ЦАХАЛа, обычно Ноам должен нести военную службу несколько недель в году. Но в этом году он провел 250 дней в военной форме. Война, говорит он, вырвала его из привычной жизни. Планы Ноама стать врачом отодвинулись на год.
Когда мы встретились, Ноам пытался наверстать упущенное в учебе, вместе с тем ожидая, не призовут ли его снова. Его настрой был дерзким.
«Я больше не могу ставить свою жизнь на паузу», - сказал он. Если ход войны не изменится кардинально, Ноам говорит, что не вернется в свою часть. С него хватит.
ЦАХАЛ уже признает, что теперь меньше резервистов приходят на службу. После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибли около 1200 человек, более 300 тыс. резервистов откликнулись на призыв служить. Явка превысила 100%. Теперь явка опустилась до 85%. По оценке Ноама, в его подразделении явка еще ниже - около 65% тех, кого призывают сейчас, являются на службу.
Резервисты и призывники - это основная сила ЦАХАЛа. Бригадный генерал Ариэль Хейманн - резервист и бывший глава армейского резерва - говорит, что Израиль - слишком маленькая страна, чтобы иметь большую, дорогостоящую, профессиональную регулярную армию. Без резервистов, по его словам, ЦАХАЛ не смог бы ни воевать, ни выживать.
По данным Международного института стратегических исследований, ЦАХАЛ насчитывает 170 тыс. военнослужащих (включая призывников) и 465 тыс. резервистов.
Бригадный генерал Ариэль Хейманн признает, что зависимость ЦАХАЛа от резервистов будет тем более проблематичной, чем дольше будет продолжаться война. Он сравнивает ЦАХАЛ с резинкой - если ее растянуть слишком сильно, она порвется. На данный момент, говорит он, она справляется.
Но желание ЦАХАЛа увеличить срок обязательной службы для призывников-мужчин с 32 месяцев до 36 показывает, что система находится под напряжением.
Тот факт, что бремя службы разделяют не все, также вызывает чувство недовольства. Тысячи харедим, ультраортодоксальных евреев, были освобождены от военной службы на протяжении десятилетий. Они считают, что жизнь молодых харедим должна быть посвящена изучению религии, а не военной службе.
Этот вопрос уже расколол коалиционное правительство Израиля. После вмешательства генерального прокурора повестки были отправлены 7 тыс. ультраортодоксальных мужчин. Харедим ответили на это гневными протестами. Но бригадный генерал Ариэль Хейманн, как и бывший министр обороны Израиля Йоав Галант, говорит, что они «морально обязаны служить».
Война требует не только личных жертв, но и экономических.
Банк Израиля в мае заявил, что стоимость войны для страны может достичь 70 млрд долларов США к концу следующего года. Эта оценка была дана до того, как Израиль начал наземное наступление в Ливане. Больше всего страдает малый бизнес.
Стартап Шелли Лотан в области пищевых технологий - одна из многих компаний, которые борются за выживание. Шелли уже пришлось перевести свой бизнес из северного Израиля, чтобы избежать ракетных обстрелов «Хезболлы». Двое из семи ее сотрудников были призваны на службу.
В то утро, когда мы встретились с Шелли в ее доме в Тель-Авиве, она получила очередные плохие новости. Один из ее сотрудников написал ей о продлении срока своей воинской службы.
«Я не могу передать, насколько это критично - не иметь сотрудника еще целый месяц», - говорит Шелли.
«Я даже не могу нанять кого-то еще или как-то решить эту пролему».
Шелли также приходится совмещать бизнес с семейной жизнью с тремя маленькими детьми. Ее муж, тоже резервист, вынужден проводить долгие периоды вдали от дома.
Перемирие в Ливане может снять часть этого напряжения. Но бои в Газе продолжаются. Шелли Лотан опасается за будущее в отсутствие четкой стратегии правительства Израиля по прекращению конфликта.
«По-моему, война уже должна была закончиться», - говорит она.