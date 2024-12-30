«Я не могу поставить жизнь на паузу». Уставшие от войны резервисты Израиля надеются на окончание боев

Это перевод репортажа корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

В Израиле растет чувство усталости. Недавнее перемирие с Ливаном многие встретили с облегчением. Среди них - Ноам Глуховски, резервист Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который провел большую часть года на передовой в качестве медика.

Мы поговорили с 33-летним Ноамом в Тель-Авиве до объявления перемирия. «Мы не можем продолжать эту войну долго. У нас просто нет людей, чтобы продолжать ее без четкой даты окончания и цели», - сказал он.

Будучи резервистом ЦАХАЛа, обычно Ноам должен нести военную службу несколько недель в году. Но в этом году он провел 250 дней в военной форме. Война, говорит он, вырвала его из привычной жизни. Планы Ноама стать врачом отодвинулись на год.

Когда мы встретились, Ноам пытался наверстать упущенное в учебе, вместе с тем ожидая, не призовут ли его снова. Его настрой был дерзким.

«Я больше не могу ставить свою жизнь на паузу», - сказал он. Если ход войны не изменится кардинально, Ноам говорит, что не вернется в свою часть. С него хватит.