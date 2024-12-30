Долгие праздники и многочисленные привлекательные акционные предложения увеличили количество покупок в магазинах в праздничный период примерно на три процента по сравнению с предыдущим годом.
Посещаемость магазинов в праздничный период увеличилась, было продано более 100 тонн мандаринов.
«Несмотря на длительное снижение объемов в розничной торговле и предпочтения покупателей, в этом году на рождественские любимые блюда скидок не делали. Но в корзину попали также несколько премиум-продуктов. Хотя из праздничной статистики продаж Maxima можно выделить новые тренды, традиционные рождественские блюда остаются в почете», - поясняет руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Яаника Терасмаа.
Продано более 100 тонн мандаринов
В период с 20 по 26 декабря среди фруктов и овощей в магазинах Maxima чаще всего покупали мандарины, бананы, яблоки, апельсины, хурму, виноград, чернику, авокадо, лимоны и грейпфруты. За этот период мандаринов было продано более 100 тонн - это в два раза больше, чем бананов, и в три раза больше, чем яблок.
Утка заняла лидирующую позицию в мясных продажах
Среди традиционных выборов заметным отличием стали данные о продажах мяса, где где первые два места заняли охлажденная утка Well Done и гриль-бройлер Tallegg. «Хотя различные продукты - от запеченных окороков до ребрышек - в сумме занимают первое место по объему, в этом году альтернатива в виде птицы была особенно популярна», - отмечает Терасмаа.
Самые популярные сладости – маленькие молочные шоколадки Kalev
В категории сладостей чаще всего покупали небольшие молочные шоколадки Kalev весом 20 и 40 грамм. Топ-10 лидеров этой категории полностью заняли продукты Kalev - от конфетных ассорти до шоколада с разными вкусами.
Глинтвейн занял почетное место на праздничном столе
С ростом праздничного настроения увеличились и продажи глинтвейна - в топ-10 категории вин сразу четыре места заняли глинтвейны. Самым популярным стал глинтвейн Vana Tallinn. Среди игристых вин больше всего покупали Martini Asti, Törley и La Buona Vita Prosecco.
Готовая еда пользовалась большим спросом
Среди готовых блюд Maxima Meistrite самой популярной категорией оказались кондитерские изделия, лидером среди которых стал мини-пирог «Муравейник». В горячем отделе традиционно популярны уже готовые блюда.
«Даже в праздничные дни, когда больше покупают ингредиенты для приготовления дома, в этом году особенно заметно выросли продажи готового гриль-мяса. Например, мы продали более 2,5 тонн жареных куриных бедрышек, ножек и гриль-цыпленка», - добавляет Терасмаа.