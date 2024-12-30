Посещаемость магазинов в праздничный период увеличилась, было продано более 100 тонн мандаринов.

«Несмотря на длительное снижение объемов в розничной торговле и предпочтения покупателей, в этом году на рождественские любимые блюда скидок не делали. Но в корзину попали также несколько премиум-продуктов. Хотя из праздничной статистики продаж Maxima можно выделить новые тренды, традиционные рождественские блюда остаются в почете», - поясняет руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Яаника Терасмаа.

Продано более 100 тонн мандаринов

В период с 20 по 26 декабря среди фруктов и овощей в магазинах Maxima чаще всего покупали мандарины, бананы, яблоки, апельсины, хурму, виноград, чернику, авокадо, лимоны и грейпфруты. За этот период мандаринов было продано более 100 тонн - это в два раза больше, чем бананов, и в три раза больше, чем яблок.

Утка заняла лидирующую позицию в мясных продажах

Среди традиционных выборов заметным отличием стали данные о продажах мяса, где где первые два места заняли охлажденная утка Well Done и гриль-бройлер Tallegg. «Хотя различные продукты - от запеченных окороков до ребрышек - в сумме занимают первое место по объему, в этом году альтернатива в виде птицы была особенно популярна», - отмечает Терасмаа.

Самые популярные сладости – маленькие молочные шоколадки Kalev

В категории сладостей чаще всего покупали небольшие молочные шоколадки Kalev весом 20 и 40 грамм. Топ-10 лидеров этой категории полностью заняли продукты Kalev - от конфетных ассорти до шоколада с разными вкусами.