Страны Балтии и Скандинавии объединяют силы для усиления контроля за судами в Балтийском море

По его словам, в настоящее время страны работают над планом по защите энергетической инфраструктуры.

«Сам план действий готовится, и он будет согласовываться не только между тремя странами Балтии, но и со скандинавскими странами, чтобы обеспечить, прежде всего, определенный мониторинг - где маневрируют суда, какие риски они представляют, чтобы в будущем иметь возможность обеспечить предотвращение, в том числе и технологическими средствами», - сказал Палуцкас журналистам в понедельник.

«Сейчас вырабатывается план действий», - добавил премьер. Палуцкас подчеркнул, что риск повреждения и диверсий на морских кабелях растет, а повреждение электрических кабелей «может стоить национальной экономике от десятков до сотен миллионов евро через повышения стоимости киловатт-часа».

«У нас также будут собственные морские ветряные электростанции, это также требует дополнительного внимания», - сказал Палуцкас.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что в случае повреждения кабеля EstLink 2 активируются дополнительные меры по мониторингу энергетической инфраструктуры Литвы.

«Мы активируем определенные планы управления мониторингом (инфраструктуры - BNS) и смотрим, как усилить защиту инфраструктуры. Все планы были разработаны ранее, но вопрос заключается в их активации или повышении внимания к ним. Сейчас это внимание повышается», - сказал Вайчюнас журналистам.

Кроме того, уже решено, что со следующего года Служба общественной безопасности будет охранять объекты LitPol Link в Алитусе, инфраструктуру интерконнектора NordBalt в Клайпеде, а также центр обработки данных Litgrid в Вильнюсе и электростанцию Lietuvos elektrine в Электренай. Кабинет министров дал свое согласие на это в первой половине декабря.

Смычка EstLink 2 в Балтийском море была повреждена 25 декабря. По предварительным данным финских властей, основной версией повреждения является диверсия, так как в тот день в море были оборваны еще три кабеля.