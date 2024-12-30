За один день в Таллинне в аварии попали две полицейские машины

«Сегодня за короткое время произошли две аварии с участием полицейских машин», - сказала Леа Беренсон, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры.

В 12.18 у дома по адресу Палдиски-маантеэ, 163 в Таллинне на регулируемом светофором перекрестке было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие; там столкнулись полицейский автомобиль Škoda, двигавшийся в направлении Харку, и автомобиль Dacia Duster, поворачивавший налево на перекрестке.

Полицейская машина совершала экстренный выезд, правоохранители реагировали сигнал, касавшийся использования оружия. Скорая помощь доставила 52-летнего мужчину, управлявшего автомобилем Dacia, и пассажирку, 50-летнюю женщину, в больницу. 29-летний полицейский, управлявший полицейской машиной, и другой полицейский, находившийся в машине, в результате аварии не пострадали.

Водители обоих транспортных средств были трезвы и имели водительские права соответствующей категории.

В 12.55 на перекрестке улиц Сыпрузе-пуйеэтеэ и Линну-теэ в Таллинне было отмечено дорожно-транспортное происшествие, в котором полицейский автомобиль Mercedes-Benz Vito, реагируя на сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим человеком, столкнулся с приближающимся с правой стороны от светофора на перекрестке автомобилем Saab. Скорая помощь доставила 59-летнего водителя автомобиля Saab и 23-летнего полицейского, являвшегося пассажиром в полицейской машине, в больницу. 25-летний мужчина, управлявший полицейской машиной, не пострадал. Водители транспортных средств были трезвы и имеют соответствующую категорию водительских прав.

Точные обстоятельства обоих происшествий выясняются.

«Полицейские регулярно учатся и тренируются, чтобы в ситуации, когда нам приходится очень быстро добираться до места происшествия, где нужно помочь другим, мы добирались туда безопасно и не подвергая опасности других участников дорожного движения. На самом деле, мы очень осторожны при вождении в экстренных ситуациях. В то же время мы люди и иногда допускаем ошибки. Это работа полиции, и каждый вызов службы экстренной помощи таит в себе опасность, поскольку окружающая среда постоянно меняется. Особенно в пробках, где ситуация меняется за секунды», - сказала Беренсон, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим в авариях.