В конце года город Эспоо завершает особый проект по поддержке Русскоязычной библиотеки, который финансировался Министерством образования и культуры. На пополнение фонда, пересылку книг и организацию мероприятий Эспоо получал ежегодно порядка 350 тысяч евро, пишет yle.
Русскоязычная библиотека Финляндии завершила свою работу
Отказ города от особой функции главным образом скажется на услуге межбиблиотечного абонемента Kaukorus, то есть бесплатной пересылке книг читателям по всей Финляндии, просуществовавшей 11 лет.
Помимо этого, проведение мероприятий сведется к минимуму. К примеру, организованный в ноябре пятый по счету «Культурный марафон» уже не будет проводиться в следующем году.
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Доставка книг в другие города
Основной функцией русскоязычной библиотеки была бесплатная рассылка материалов на русском и украинском языках из фонда столичного региона в другие города Финляндии.
В 2023 году по системе межбиблиотечной пересылки Kaukorus из Эспоо было отправлено около десяти тысяч библиотечных материалов на русском и украинском языках в 170 городов и населенных пунктов Финляндии.
Самыми активными заказчиками были жители городов Тампере, Турку, Ювяскюля, Куопио, Лахти, Коувола, Лаппенранта, Йоенсуу и Нурмиярви.
В связи с завершением проекта бесплатная пересылка книг за пределы столичного региона прекращается. Теперь читатели из других городов смогут заказывать книги по платному межбиблиотечному абонементу (Kaukopalvelu). Cтоимость доставки варьируется от четырех до семи евро за книгу.
Жители столичного региона оказываются в более выгодном положении, по-прежнему имея доступ к фонду Русскоязычной библиотеки, так как большинство приобретенных в рамках особого проекта книг остаются в библиотеке Селло. Их можно бесплатно заказывать с доставкой в ближайшую библиотеку в рамках системы логистики Helmet.
Проведение мероприятий
Сотрудники Русскоязычной библиотеки также занимались организацией мероприятий на русском языке. Например, пять лет подряд в конце осени проводился двухнедельный «Культурный марафон».
Библиотекарь Ирина Голышева рассказывает, что выделявшиеся на мероприятия средства позволяли финансово поддержать тех людей, которые принимали участие в марафоне.
«Это местные художники, музыканты, писатели, которых мы немножечко могли заинтересовать, чтобы они к нам приходили, перед детьми выступали. Мы их таким образом поддерживали», - сказала она.
Всего из министерских денег на проведение марафона выделялось восемь тысяч евро. Гонорары участникам были начиная от ста евро.
Теперь, по словам Голышевой, возможно, что единичные мероприятия будут проводиться силами библиотекарей и волонтеров. Однако они не будут такими масштабными, как раньше.
«Мы можем, наверное, попробовать в следующем году провести какие-то единичные мероприятия, и если у нас хватит энтузиазма и времени, то мы можем постараться организовать какое-то совместное мероприятие между городами, в чем я, правда, очень сильно сомневаюсь», - добавила она.
Пополнение фонда
Для приобретения новых книг на русском и украинском языках библиотека получала деньги напрямую от Министерства образования и культуры. Этим общим фондом могли пользоваться читатели и библиотеки по всей стране. Теперь все будет зависеть от местного финансирования.
В столичном регионе средства на пополнение фонда библиотечной сети Helmet будут поступать из бюджета городов Эспоо, Хельсинки и Вантаа. Это означает, что новые книги будут появляться и дальше, но источники финансирования изменятся.
Можно ли повлиять?
Сотрудник библиотеки Селло Ирина Голышева говорит, что клиенты могут влиять на происходящее в библиотеках с помощью отзывов. Она рекомендует писать на финском, тогда отзыв прочитают не только русскоязычные сотрудники, но и руководство библиотеки.
У каждой библиотеки есть свои контактные данные, также, к примеру, у библиотечной сети Helmet есть общая анкета, которую можно заполнить.
«Если вы хотите на что-то повлиять, пишите руководству библиотеки. Все зависит от вашей активности», - сказала она.