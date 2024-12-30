Русскоязычная библиотека Финляндии завершила свою работу

Проведение мероприятий

Сотрудники Русскоязычной библиотеки также занимались организацией мероприятий на русском языке. Например, пять лет подряд в конце осени проводился двухнедельный «Культурный марафон».

Библиотекарь Ирина Голышева рассказывает, что выделявшиеся на мероприятия средства позволяли финансово поддержать тех людей, которые принимали участие в марафоне.

«Это местные художники, музыканты, писатели, которых мы немножечко могли заинтересовать, чтобы они к нам приходили, перед детьми выступали. Мы их таким образом поддерживали», - сказала она.

Всего из министерских денег на проведение марафона выделялось восемь тысяч евро. Гонорары участникам были начиная от ста евро.

Теперь, по словам Голышевой, возможно, что единичные мероприятия будут проводиться силами библиотекарей и волонтеров. Однако они не будут такими масштабными, как раньше.

«Мы можем, наверное, попробовать в следующем году провести какие-то единичные мероприятия, и если у нас хватит энтузиазма и времени, то мы можем постараться организовать какое-то совместное мероприятие между городами, в чем я, правда, очень сильно сомневаюсь», - добавила она.

Пополнение фонда

Для приобретения новых книг на русском и украинском языках библиотека получала деньги напрямую от Министерства образования и культуры. Этим общим фондом могли пользоваться читатели и библиотеки по всей стране. Теперь все будет зависеть от местного финансирования.

В столичном регионе средства на пополнение фонда библиотечной сети Helmet будут поступать из бюджета городов Эспоо, Хельсинки и Вантаа. Это означает, что новые книги будут появляться и дальше, но источники финансирования изменятся.

Можно ли повлиять?

Сотрудник библиотеки Селло Ирина Голышева говорит, что клиенты могут влиять на происходящее в библиотеках с помощью отзывов. Она рекомендует писать на финском, тогда отзыв прочитают не только русскоязычные сотрудники, но и руководство библиотеки.

У каждой библиотеки есть свои контактные данные, также, к примеру, у библиотечной сети Helmet есть общая анкета, которую можно заполнить.

«Если вы хотите на что-то повлиять, пишите руководству библиотеки. Все зависит от вашей активности», - сказала она.