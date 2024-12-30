Автомобиль вылетел с дороги из-за гололеда, пострадал 7-летний ребенок

В 17:07 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 9-м километре шоссе Валга-Уулу. По предварительным данным, 36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota, не справилась с управлением на скользкой дороге, и машина вылетела с трассы.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые осмотрели всех находившихся в автомобиле. Один из пассажиров, 7-летний ребенок, был доставлен в больницу для медицинского осмотра. Остальные пассажиры, включая водителя, не получили травм.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Водителей предупреждают быть особенно осторожными на дорогах в условиях гололеда.