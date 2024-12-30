Наверняка многим приходила в голову мысль переехать за границу. В пределах Европейского Союза это очень легко - собрал чемоданы и поехал. Но куда именно? Хорошим выбором всегда будет место, где жизнь дешевле. В этом контексте издание Bild рассмотрело, в какой столице ЕС самые низкие расходы на жизнь.
Для подписчиков
Какая столица ЕС самая дешевая для жизни? Таллинн оказался в топ-10
Немецкое издание Bild исследовало, какая столица Европейского союза является самой бюджетной. Были сравнены цены на аренду, коммунальные услуги, общественный транспорт и продукты в 27 столицах ЕС.