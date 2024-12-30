Пн, 30.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Какая столица ЕС самая дешевая для жизни? Таллинн оказался в топ-10

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Вид на Таллинн.
Вид на Таллинн. Фото: Peeter Langovits

Наверняка многим приходила в голову мысль переехать за границу. В пределах Европейского Союза это очень легко - собрал чемоданы и поехал. Но куда именно? Хорошим выбором всегда будет место, где жизнь дешевле. В этом контексте издание Bild рассмотрело, в какой столице ЕС самые низкие расходы на жизнь.

Немецкое издание Bild исследовало, какая столица Европейского союза является самой бюджетной. Были сравнены цены на аренду, коммунальные услуги, общественный транспорт и продукты в 27 столицах ЕС.

При расчете арендных цен учитывались как квартиры в центре города, так и за его пределами, чтобы вычислить среднее значение. Средние расходы на электричество и другие дополнительные расходы, такие как отопление, вода, мусор и интернет, были рассчитаны для квартиры площадью 85 квадратных метров.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх