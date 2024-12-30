В Тартуской тюрьме заключенный покончил с собой

Как передала BNS пресс-служба Департамента тюрем, задержанный покончил с собой 25 декабря.

В Вируской тюрьме в прошлую пятницу с 9 до 12 часов в одном из жилых корпусов был проведен обыск всех камер и заключенных, а также тестирование на наркотики. У пяти заключенных экспресс-тесты мочи на наркотики дали положительный результат. Положительные экспресс-тесты были направлены на экспертизу для выявления возможной наркотической интоксикации.

Кроме того, в ходе обыска были обнаружены другие запрещенные предметы и вещи, не принадлежащие задержанным. Тестирование на наркотики и обыск проводили сотрудники Вируской тюрьмы при поддержке членов вооруженного отряда из Вируской, Таллиннской и Тартуской тюрем.

Также в воскресенье один из заключенных Вируской тюрьмы попытался выбраться из тюрьмы. Заключенный забрался на ограждение внутреннего периметра, после чего был задержан. Тюрьма возбудила уголовное дело.