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Тренера по легкой атлетике обвиняют в сексуальном насилии над ученицами: «Рад, что дело передано в суд»

Перевод: Каролина Вертяева
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61-летний тренер по легкой атлетике Мехис Виру.
61-летний тренер по легкой атлетике Мехис Виру. Фото: Mihkel Maripuu

Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение 61-летнему тренеру по легкой атлетике Мехису Виру в принуждении ученицы к половому акту. Сам Виру заявил, что рад передаче дела в суд. 

Согласно обвинению, многолетний тренер по легкой атлетике Виру воспользовался зависимыми отношениями, в которых находились две спортсменки. Одну из них он неоднократно принуждал к нежелательным половым актам, а другую - к действиям сексуального характера. По версии прокуратуры, сексуальные отношения происходили в спортивных центрах Эстонии, местах проживания пострадавшей, а также за границей во время тренировочных сборов и соревнований.

Действия сексуального характера в отношении второй спортсменки, по данным обвинения, имели место в спортивном зале Тарту. Как следует из доказательств, собранных в ходе досудебного расследования, пострадавшие подчинялись действиям сексуального характера со стороны тренера, поскольку находились в зависимости от него и полагали, что отказ приведет к ухудшению тренировочных условий и спортивных результатов. Обвинение охватывает период с 2019 года.

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