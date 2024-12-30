Тренера по легкой атлетике обвиняют в сексуальном насилии над ученицами: «Рад, что дело передано в суд»

Согласно обвинению, многолетний тренер по легкой атлетике Виру воспользовался зависимыми отношениями, в которых находились две спортсменки. Одну из них он неоднократно принуждал к нежелательным половым актам, а другую - к действиям сексуального характера. По версии прокуратуры, сексуальные отношения происходили в спортивных центрах Эстонии, местах проживания пострадавшей, а также за границей во время тренировочных сборов и соревнований.