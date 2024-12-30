Новогодняя ночь с комфортом: ночные автобусы помогут жителям добраться домой

Об этом со ссылкой на городскую управу сообщило издание «Вестник Тарту». В ночь на 1 января городской автобус 21 маршрута будет отправляться от остановки Soola I в 4:20, 5:41, 7:03 и 8:36.

Автобус 22 маршрута - от остановки Kesklinna II в 1:00, 2:05, 3:10, 5:30, 6:35, 7:45 и 8:53.

Обычные автобусные маршруты в Тарту начнут работу 1 января между 10:00 и 11:00 по воскресному графику.

В праздничные дни в Тарту произойдут изменения в движении транспорта:

До позднего вечера 3 января бульвар Вабадузе на участке Uueturu–Magistri parkla будет закрыт для транзитного движения. Для объезда можно использовать маршрут через Rahu sild - Narva mnt - Vabaduse sild.

Доступ на Poe tänav возможен через Ülikooli tänav.

Светофоры на Uueturu и Kaarsilla будут переведены в режим мигания.

Автобусные маршруты 6, 7, 13, 21, 22 будут использовать объездной путь до завершения работы линий 3 января.